Mourinho nesúhlasí, aby tréneri bránili hráčom reprezentovať Anglicko

Londýn 21. novembra (TASR) – Jose Mourinho z Tottenhamu Hotspur vyzval kouča anglickej reprezentácie Garetha Southgatea, aby menoval trénerov, ktorí nútia futbalistov odmietnuť pozvánku do národného tímu.



"Podľa toho, čo som sa dočítal, má Southgate pocit, že musí obvolať niektorých trénerov a pokúsiť sa vyriešiť komplikovanú situáciu, v ktorej sa nachádza. Bol by som rád, ak by bol v tomto prípade konkrétny a povedal ich mená. Ako tréner národného tímu má totiž právo povolať ktoréhokoľvek hráča. Chce predsa vyhrávať zápasy, a to aj v prípade, že v nich papierovo nejde o nič. Plne ho v tom podporujem," povedal Mourinho pre BBC.



Portugalčan zároveň naznačil, že tuší, o koho by mohlo ísť: "Keď sa v októbri zranil náš Eric Dier, museli sme sa bez neho zaobísť v dvoch zápasoch. Som si však takmer istý, že v sobotu proti nám nastúpi Raheem Sterling, ktorý nemohol nastúpiť za reprezentáciu pre zranenie lýtka." Krídelník Manchestru City vynechal zápasy Ligy národov v Belgicku (0:2) a doma s Islandom (4:0). Jeho mužstvo nastúpi v Premier League v sobotu práve na ihrisku Tottenhamu (18.30 SEČ).