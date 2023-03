Mourinho neuspel s odvolaním, derby proti Laziu si pozrie z tribúny

Rím 10. marca (TASR) - Tréner futbalistov AS Rím Jose Mourinho neuspel s odvolaním voči dvojzápasovému dištancu, ktorý dostal za nevhodné správanie v dueli 24. kola Serie A proti US Cremonese (1:2). Odvolací súd Talianskeho futbalového zväzu potvrdil výšku trestu a portugalský kouč si tak budúcotýždňové derby proti Laziu pozrie iba z tribúny. Navyše musí zaplatiť aj pokutu 10.000 eur.



Šesťdesiatročného kouča na začiatku druhého polčasu zápasu s Cremonese vylúčil hlavný arbiter Marco Piccini po hádke so štvrtým rozhodcom. Mourinho sa sťažoval aj po skončení stretnutia v rozhodcovskej miestnosti. V oficiálnej tlačovej správe Serie A sa uvádza, že tréner Rimanov slovne napadol rozhodcu provokatívnym spôsobom: "Navyše po skončení zápasu vstúpil do šatne rozhodcov a na adresu štvrtého rozhodcu sa vyjadril urážlivým spôsobom." Mourinho sa bránil, že štvrtý arbiter najprv slovne napadol jeho, čo spôsobilo jeho reakciu a následné vylúčenie.



Odvolací súd čakal niekoľko dní na vyjadrenie štvrtého rozhodcu, takže Mourinho mohol byť na striedačke minulý víkend vo víťaznom zápase s Juventusom Turín (1:0). Tréner AS vynechá okrem súboja s Laziom aj víkendový duel so Sassuolom (12. marca).