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Mourinho po prehre Realu v Seville: Betis mal šťastie
Real mal niekoľko možností ako zápas získať vo svoj prospech.
Autor TASR
Madrid 5. septembra (TASR) - Futbalisti Realu Madrid utrpeli prvú prehru pod vedením Joseho Mourinha od jeho návratu na lavičku kráľovského klubu. Na pôde Betisu Sevilla mohli získať minimálne bod, ale Kylian Mbappe najskôr spálil obrovskú šancu a v nadstavenom čase nepremenil penaltu.
Real mal niekoľko možností ako zápas získať vo svoj prospech. Už v prvom polčase mal blízko ku gólu Vinicius Junior, ale prvú šancu zahodil a potom iba opečiatkoval žrď. Pred koncom polčasu Brazílčan potiahol loptu, prihrávkou pod seba našiel ideálne postaveného Mbappeho, ale Francúz najskôr pálil do obrancu Natana a následnú dorážku zastavil hruďou Marc Bartra. Brankár domácich Alvaro Valles potom zlikvidoval hlavičku Judea Bellinghama. Valles potom niekoľkokrát „čaroval“ aj po prestávke a na konci zápasu ho síce prekonal Carlos Espi, jeho gól však napokon neplatil pre ofsajd. O tesnom víťazstve domácich 1:0 rozhodol v 81. minúte Troy Parrott. Trpká pachuť v ústach zostala Madridčanom aj v nadstavenom čase, keď po faule Natana kopal Mbappe penaltu, ale Valles ju bravúrne zlikvidoval. „Bol som si istý, že na to mám, ale, samozrejme, potrebujem aj trochu šťastia. Je veľmi dobrý v tom, že sa vás snaží prinútiť k pohybu a neukazuje vám, kam mieri. Mal som šťastie, že som to zastavil,“ citovala Vallesa agentúra AP.
Mbappe mal silný štart do sezóny, keď skóroval v dvoch z troch zápasov, pričom zaknihoval aj hetrik. V Seville však nebol ani zďaleka v najlepšej forme. Tréner Mourinho si po dueli opäť neodpustil miernu kontroverziu, keď vyhlásil: „Gratulujem Betisu, ktorý hral na remízu a mal šťastie.“
Potom obhajoval výkon svojho tímu, ale nemohol skryť sklamanie. „Niekedy prehráte a neviete prečo. Ak by sa to skončilo remízou, odídeme frustrovaní, pretože sme nedokázali viac. Takže si predstavte, ako sa cítime po prehre,“ dodal Portugalec. Na margo neuznaného gólu Espiho či k štýlu rozhodovania arbitra poznamenal: „Rozhodca púšťal hru, to sa mi páčilo. Tú situáciu pred gólom som nevidel, takže sa k tomu nemôžem vyjadriť. Čo sa týka Mbappeho nepremenenej penalte, sme v tom všetci spolu.“
Mourinho však predsa len opäť upútal pozornosť, keď obvinil Sevillčanov, že až príliš ochotne išli na zem po kontaktoch s jeho hráčmi. „Ten hráč, čo tam ležal pred mojou lavičkou... Myslel som si, že príde sanitka a nakoniec žiadna neprišla,“ neudržal sa 63-ročný kormidelník.
Real mal niekoľko možností ako zápas získať vo svoj prospech. Už v prvom polčase mal blízko ku gólu Vinicius Junior, ale prvú šancu zahodil a potom iba opečiatkoval žrď. Pred koncom polčasu Brazílčan potiahol loptu, prihrávkou pod seba našiel ideálne postaveného Mbappeho, ale Francúz najskôr pálil do obrancu Natana a následnú dorážku zastavil hruďou Marc Bartra. Brankár domácich Alvaro Valles potom zlikvidoval hlavičku Judea Bellinghama. Valles potom niekoľkokrát „čaroval“ aj po prestávke a na konci zápasu ho síce prekonal Carlos Espi, jeho gól však napokon neplatil pre ofsajd. O tesnom víťazstve domácich 1:0 rozhodol v 81. minúte Troy Parrott. Trpká pachuť v ústach zostala Madridčanom aj v nadstavenom čase, keď po faule Natana kopal Mbappe penaltu, ale Valles ju bravúrne zlikvidoval. „Bol som si istý, že na to mám, ale, samozrejme, potrebujem aj trochu šťastia. Je veľmi dobrý v tom, že sa vás snaží prinútiť k pohybu a neukazuje vám, kam mieri. Mal som šťastie, že som to zastavil,“ citovala Vallesa agentúra AP.
Mbappe mal silný štart do sezóny, keď skóroval v dvoch z troch zápasov, pričom zaknihoval aj hetrik. V Seville však nebol ani zďaleka v najlepšej forme. Tréner Mourinho si po dueli opäť neodpustil miernu kontroverziu, keď vyhlásil: „Gratulujem Betisu, ktorý hral na remízu a mal šťastie.“
Potom obhajoval výkon svojho tímu, ale nemohol skryť sklamanie. „Niekedy prehráte a neviete prečo. Ak by sa to skončilo remízou, odídeme frustrovaní, pretože sme nedokázali viac. Takže si predstavte, ako sa cítime po prehre,“ dodal Portugalec. Na margo neuznaného gólu Espiho či k štýlu rozhodovania arbitra poznamenal: „Rozhodca púšťal hru, to sa mi páčilo. Tú situáciu pred gólom som nevidel, takže sa k tomu nemôžem vyjadriť. Čo sa týka Mbappeho nepremenenej penalte, sme v tom všetci spolu.“
Mourinho však predsa len opäť upútal pozornosť, keď obvinil Sevillčanov, že až príliš ochotne išli na zem po kontaktoch s jeho hráčmi. „Ten hráč, čo tam ležal pred mojou lavičkou... Myslel som si, že príde sanitka a nakoniec žiadna neprišla,“ neudržal sa 63-ročný kormidelník.