Mourinho po triumfe AS Rím v slzách: Zapísali sme sa do histórie

Tirana 26. mája (TASRF) - Pred jedenástimi mesiacmi prevzal kormidlo v AS Rím s cieľom získať pre taliansky futbalový tím historickú trofej. Po splnení misie a triumfe v prvom ročníku Európskej konferenčnej ligy sa neubránil slzám. Portugalský tréner Jose Mourinho uspel aj v piatom finále európskej klubovej súťaže. Triumf Rimanov na Národnom štadióne v Tirane zariadil gólom v 32. minúte Nicolo Zaniolo.



"Keď som prišiel na lavičku AS Rím, vedel som, čo to bude znamenať pre fanúšikov. Dlho čakali na úspech na európskej scéne. Víťazstvom v Európskej konferenčnej lige sme sa nezmazateľne zapísali do histórie. Od začiatku som cítil, že môžeme triumfovať v tejto súťaži, zlepšovali sme sa od zápasu k zápasu. Môžem fanúšikom prisľúbiť, že zostanem trénerom AS Rím aj v ďalšej sezóne. Chcem pokračovať v načatom diele. Majitelia klubu sú fantatsickí ľudia. Uvidíme, aké majú zámery, no som presvedčený o tom, že môžeme spolu vybudovať výnimočný projekt. Teraz si doprajem dovolenku, budem relaxovať na pláži. Nejaký čas potrvá, kým si naplno uvedomím, čo sme dosiahli. Mám úctu voči všetkým klubom, v ktorých som pôsobil, no teraz sa cítim ako stopercentný Riman," uviedol Mourinho pre akreditované médiá.



Aj po strede platí, že Mourinho vo finálových zápasoch európskych klubových súťaží nenašiel premožiteľa. Predtým na lavičke FC Porto triumfoval v Pohári UEFA 2003 a Lige majstrov 2004, s Interom Miláno sa radoval v LM 2010 a Manchester United doviedol k víťazstvu v Európskej lige v roku 2017. V Tirane tak skompletizoval zbierku a má tituly zo všetkých v súčasnosti existujúcich klubových súťaží na starom kontinente.



Rimania uspeli v európskom finále na tretí pokus. Pred 31 rokmi podľahli Interu Miláno vo finále niekdajšieho Pohára UEFA. Neúspešné finále zažili aj v bývalom EPM (predchodca Ligy majstrov), v sezóne 1983/1984 v ňom prehrali s FC Liverpool v rozstrele. "Dobre vieme, čo zisk tejto trofeje znamená pre našich fanúšikov. Najmä kvôli nim sme bojovali až do konca. Hoci sme už mleli z posledného, cítili sme ich podporu. Na začiatku druhého polčasu sme prežili krušné chvíle, stiahli sme sa do defenzívnej ulity viac, ako sme chceli. Všetci sme však ťahali za jeden koniec, každý z nás sa obetoval pre mužstvo. Bolo úžasné vidieť, ako sa naši útočníci pri útokoch súpera vracali späť a neštítili sa pomôcť nám vzadu," povedal pre uefa.com obranca Chris Smalling.



Na Stadio Olimpico sledovalo zápas na veľkoplošnej obtazovke 50.000 fanúšikov AS Rím, v meste boli počas celého dňa rôzne koncerty. Talianske médiá po finále ospevovali strelca víťazného gólu Nicolu Zaniola. Jeho akciu, pri ktorej si spracoval loptu na hrudi a prekonal brankára, označili za perlu. "Som neskonale šťastný, splnil sa mi detský sen. Dokázali sme, že máme silný tím. Získali sme trofej, ktorá patrí aj našim skvelým fanúšikom. Vychutnáme si tento úspech, užijeme si spoločne oslavy. No a potom si po náročnej sezóne pôjdeme poriadne oddýchnuť pred tou ďalšou," vyznal sa Zaniolo.



V tábore Feyenoordu zavládlo po finálovej prehre veľké sklamanie. "Cítime veľké prázdno. Prvú polhodinu sme nehrali dobre, v druhom polčase sme však boli lepším tímom. Vypracovali sme si viaceré šance, no v koncovke sme nemali potrebné šťastie. Rimanov podržal výbornými zákrokmi brankár Rui Patricio História si bude pamätať iba víťazov. Vedeli sme, že ak AS strelí vedúci gól, budeme to mať ťažké. Jose Mourinho je totiž majster taktiky. Taliansky tím sa stiahol do hlbokej defenzívy a podarilo sa mu udržať tesný náskok," zdôraznil pre agentúru APA rakúsky obranca Gernot Trauner.