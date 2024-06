Mourinho povedie Fenerbahce Istanbul, mal by podpísať dvojročnú zmluvu

Istanbul 2. júna (TASR) - Portugalský tréner Jose Mourinho sa stal koučom futbalistov Fenerbahce Istanbul. Šesťdesiatjedenročný kormidelník by mal s čerstvým tureckým vicemajstrom podpísať dvojročnú zmluvu. Klub o tom informoval na sociálnej sieti.



Portugalčan naposledy trénoval AS Rím, na lavičke ktorého skončil v januári tohto roka. Rimanov viedol od roku 2021, predvlani s nimi vyhral Európsku konferenčnú ligu (EKL) a vlani ich priviedol do finále Európskej ligy (EL). Mourinho prehral v uplynulom máji s Rímom svoje prvé finále v európskej súťaži. Jeho tím nestačil na Sevillu 1:4 v jedenástkovom rozstrele po remíze 1:1 v riadnom hracom čase a predlžení.



"Dobrý večer, fanúšikovia Fenerbahce, uvidíme sa v nedeľu v Kadikoy a začneme našu spoločnú cestu,“ uviedol Mourinho v klubovom videu v sobotu večer. Na lavičke nahradí Ismaila Kartala, pod ktorého vedením mužstvo skončilo v tureckej lige tretí raz za sebou na druhom mieste.



Portugalského kormidelníka katapultoval medzi svetovú elitu titul v Lige majstrov s Portom (2003/04) a rovnaký úspech dosiahol aj s Interom Miláno v sezóne 2009/10. Okrem toho pôsobil aj v Chelsea, Reale Madrid či Manchestri United. Informovala o tom agentúra AFP.