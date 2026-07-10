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Mourinho priviedol do realizačného tímu Realu exzverenca Khediru
Khediru čaká prvé trénerské pôsobenie po ukončení hráčskej kariéry.
Autor TASR
Madrid 10. júla (TASR) - Bývalý nemecký futbalový reprezentant Sami Khedira sa stal členom realizačného tímu kormidelníka Joseho Mourinha v Reale Madrid. Majster sveta z roku 2014 sa po tomto kroku vzdal svojej práce televízneho experta pre DAZN.
Medzi oboma stranami prebehli rokovania už v júni. Khediru čaká prvé trénerské pôsobenie po ukončení hráčskej kariéry. „Úloha v Reale Madrid mi teraz ponúka možnosť urobiť ďalší krok v mojej športovej kariére,“ povedal Khedira podľa oznámenia DAZN, pričom sa televízii poďakoval: „DAZN mi dalo možnosť vnímať futbal po mojej aktívnej kariére z novej perspektívy a zdieľať svoje skúsenosti s fanúšikmi.“
Portugalský tréner priviedol nemeckého stredopoliara do Madridu v roku 2010 a spolupracoval s ním až do roku 2013. Khedira pôsobil v Reale do roku 2015 a pod Mourinhom získal s „bielym baletom“ titul v La Lige, Španielsky pohár i Španielsky superpohár.
Medzi oboma stranami prebehli rokovania už v júni. Khediru čaká prvé trénerské pôsobenie po ukončení hráčskej kariéry. „Úloha v Reale Madrid mi teraz ponúka možnosť urobiť ďalší krok v mojej športovej kariére,“ povedal Khedira podľa oznámenia DAZN, pričom sa televízii poďakoval: „DAZN mi dalo možnosť vnímať futbal po mojej aktívnej kariére z novej perspektívy a zdieľať svoje skúsenosti s fanúšikmi.“
Portugalský tréner priviedol nemeckého stredopoliara do Madridu v roku 2010 a spolupracoval s ním až do roku 2013. Khedira pôsobil v Reale do roku 2015 a pod Mourinhom získal s „bielym baletom“ titul v La Lige, Španielsky pohár i Španielsky superpohár.