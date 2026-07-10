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Mourinho s cieľom obnoviť poriadok v šatni Realu Madrid: Je to misia

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Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Šesťdesiattriročný kormidelník si dal spolu s prezidentom klubu Florentinom Perezom za cieľ obnoviť poriadok a disciplínu v šatni.

Autor TASR
Madrid 10. júla (TASR) - Staronový tréner Realu Madrid Jose Mourinho chce počas svojho druhého pôsobenia v španielskom futbalovom veľkoklube vytvoriť „správnu kultúru“. Šesťdesiattriročný kormidelník si dal spolu s prezidentom klubu Florentinom Perezom za cieľ obnoviť poriadok a disciplínu v šatni 36-násobného šampióna La Ligy.

„Los Blancos“ nezískali v uplynulých dvoch sezónach žiadnu významnú trofej. „Slová nestačia, pretože toto je ako misia. Nestrachujem sa o seba ani o to, či vyhrám veľa alebo menej. Som tu na to, aby som pomohol všetkým stať sa lepšími. Hráčom i realizačnému tímu. Aby som vytvoril kultúru práce, zodpovednosti, ambícií a niečoho, čo dobre poznám - to je česť pracovať pre Real Madrid,“ citovala Mourinha agentúra AFP.

V predošlom ročníku sa ukázalo byť náročné pre Xabiho Alonsa zvládnuť priveľa individualít okolo Kyliana Mbappeho, Viniciusa Juniora či Judea Bellinghama. Zmena k lepšiu nenastala ani po krátkom pôsobení španielskeho kouča, ktorého nahradil jeho krajan a bývalý hráč „bieleho baletu“ Alvaro Arbeloa. „Nejde o to pracovať v Reale Madrid, ale pracovať pre Real Madrid. S týmto odhodlaním plniť toto poslanie som tu,“ doplnil Mourinho.
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