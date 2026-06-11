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Mourinho sa po trinástich rokoch vrátil na lavičku Realu Madrid
Podľa klubového webu sa 63-ročný tréner upísal madridskému tímu do 30. júna 2029. Šesťdesiattriročný kouč viedol Real už v rokoch 2010 až 2013.
Autor TASR,aktualizované
Madrid 10. júna (TASR) - Portugalský tréner Jose Mourinho sa po 13 rokoch vrátil na lavičku Realu Madrid. Španielsky veľkoklub ho vo štvrtok oficiálne potvrdil ako svojho nového kormidelníka a podpísal s ním trojročný kontrakt. Naposledy pôsobil v Benfice Lisabon. Mourinho sa pripojí k tímu 13. júla, keď „biely balet“ odštartuje prípravu na novú sezónu.
Podľa klubového webu sa 63-ročný tréner upísal madridskému tímu do 30. júna 2029. Šesťdesiattriročný kouč viedol Real už v rokoch 2010 až 2013. Počas svojho prvého pôsobenia získal titul v La Lige, Španielsky pohár a aj domáci Superpohár a ukončil kraľovanie Barcelony. Jeho mužstvo v sezóne 2011/2012 nazbieralo rekordných 100 bodov v najvyššej španielskej súťaži a nastrieľalo 121 gólov. Po odchode zo Santiago Bernabeu v roku 2013 trénoval Chelsea, Manchester United, Tottenham Hotspur, AS Rím, Fenerbahce a naposledy Benficu.
Návrat Mourinha bol jednou z hlavných tém prezidentských volieb v Reale. Šéf klubu Florentino Perez, ktorý obhájil svoj post začiatkom júna, avizoval záujem priviesť späť skúseného Portugalčana a po víťazstve vo voľbách sa dohoda dotiahla do konca. Benfica následne potvrdila, že madridský klub aktivoval klauzulu vo výške približne 15 miliónov eur a Mourinho s odchodom do Madridu súhlasil.
Mourinho prebral tím po turbulentnom období. Real Madrid ukončil sezónu 2025/2026 bez zisku trofeje, keď skončil druhý v La Lige, vo finále Superpohára podľahol Barcelone, v Copa del Rey vypadol už v osemfinále a v Lige majstrov skončil vo štvrťfinále. V januári skončil na lavičke Xabi Alonso a následne mužstvo dočasne viedol bývalý obranca Alvaro Arbeloa. Vedenie klubu verí, že práve Mourinho svojou autoritou, skúsenosťami a schopnosťou pracovať pod tlakom dokáže stabilizovať kabínu a opäť vybudovať tím schopný bojovať o triumfy v La Lige aj Lige majstrov.
Pre Mourinha ide o jeden z najvýznamnejších návratov v modernej futbalovej ére. Tréner prezývaný „The Special One“ sa vracia do prostredia, kde zanechal výraznú stopu s jediným cieľom – vrátiť Real Madrid medzi absolútnu elitu svetového futbalu. Od sezóny 2014/2015, keď doviedol Chelsea k titulu v anglickej Premier League, však Mourinho už domácu ligovú súťaž so žiadnym klubom nevyhral. Benfica pod jeho vedením v uplynulej sezóne neprehrala ani jeden ligový zápas, no po jedenástich remízach obsadila v portugalskej Primeira Lige až tretie miesto s osembodovým mankom na majstrovské Porto.
Podľa klubového webu sa 63-ročný tréner upísal madridskému tímu do 30. júna 2029. Šesťdesiattriročný kouč viedol Real už v rokoch 2010 až 2013. Počas svojho prvého pôsobenia získal titul v La Lige, Španielsky pohár a aj domáci Superpohár a ukončil kraľovanie Barcelony. Jeho mužstvo v sezóne 2011/2012 nazbieralo rekordných 100 bodov v najvyššej španielskej súťaži a nastrieľalo 121 gólov. Po odchode zo Santiago Bernabeu v roku 2013 trénoval Chelsea, Manchester United, Tottenham Hotspur, AS Rím, Fenerbahce a naposledy Benficu.
Návrat Mourinha bol jednou z hlavných tém prezidentských volieb v Reale. Šéf klubu Florentino Perez, ktorý obhájil svoj post začiatkom júna, avizoval záujem priviesť späť skúseného Portugalčana a po víťazstve vo voľbách sa dohoda dotiahla do konca. Benfica následne potvrdila, že madridský klub aktivoval klauzulu vo výške približne 15 miliónov eur a Mourinho s odchodom do Madridu súhlasil.
Mourinho prebral tím po turbulentnom období. Real Madrid ukončil sezónu 2025/2026 bez zisku trofeje, keď skončil druhý v La Lige, vo finále Superpohára podľahol Barcelone, v Copa del Rey vypadol už v osemfinále a v Lige majstrov skončil vo štvrťfinále. V januári skončil na lavičke Xabi Alonso a následne mužstvo dočasne viedol bývalý obranca Alvaro Arbeloa. Vedenie klubu verí, že práve Mourinho svojou autoritou, skúsenosťami a schopnosťou pracovať pod tlakom dokáže stabilizovať kabínu a opäť vybudovať tím schopný bojovať o triumfy v La Lige aj Lige majstrov.
Pre Mourinha ide o jeden z najvýznamnejších návratov v modernej futbalovej ére. Tréner prezývaný „The Special One“ sa vracia do prostredia, kde zanechal výraznú stopu s jediným cieľom – vrátiť Real Madrid medzi absolútnu elitu svetového futbalu. Od sezóny 2014/2015, keď doviedol Chelsea k titulu v anglickej Premier League, však Mourinho už domácu ligovú súťaž so žiadnym klubom nevyhral. Benfica pod jeho vedením v uplynulej sezóne neprehrala ani jeden ligový zápas, no po jedenástich remízach obsadila v portugalskej Primeira Lige až tretie miesto s osembodovým mankom na majstrovské Porto.