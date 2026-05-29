Mourinho sa podľa médií vracia do Realu, mal podpísať trojročnú zmluvu
Autor TASR
Madrid 29. mája (TASR) - Portugalský futbalový tréner Jose Mourinho sa podľa zahraničných médií vráti na lavičku Realu Madrid. The Athletic na svojom webe informoval, že 63-ročný kormidelník už podpísal s vedením španielskeho veľkoklubu trojročnú zmluvu. Vicemajster La Ligy zatiaľ správu nepotvrdil.
Mourinho, ktorý v tejto sezóne viedol Benficu Lisabon, už trénoval „biely balet“ v rokoch 2010-2013. V roku 2011 s ním vyhral Španielsky pohár a v roku 2012 aj domácu ligu. Prezident Realu Florentino Perez je veľký fanúšik Mourinha, ktorého zmluva s Benficou mala platiť ešte jeden rok. Skúsený tréner však mal výkupnú klauzulu. Lisabonský klub skončil pod vedením „The Special One“ v tabuľke portugalskej ligy na treťom mieste.
Portugalčan nahradí na lavičke Alvara Arbelou, ktorému sa nepodarilo priviesť „Los Blancos“ k úspechu a v uplynulom ročníku nezískal Real pod jeho vedením žiadnu trofej. V La Lige skončil druhý za rivalom FC Barcelona, v Lige majstrov vypadol vo štvrťfinále, keď nestačil v dvojzápase na Bayern Mníchov.
