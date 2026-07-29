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Mourinho sa vráti na víťazný štadión, Real sa stretne so Schalke
Súboj sa odohrá v nedeľu 16. augusta a pre oba kluby má ísť o posledný zápas pred začiatkom novej sezóny.
Autor TASR,aktualizované
Madrid 29. júla (TASR) - Španielsky futbalový klub Real Madrid odohrá v auguste prípravný zápas na pôde nemeckého Schalke. Staronový tréner „bieleho baletu“ Jose Mourinho sa tak vráti na štadión, kde pred 22 rokmi triumfoval vo finále prestížnej Ligy majstrov.
Vo vtedajšej Arene AufSchalke v Gelsenkirchene zvíťazilo Mourinhovo Porto nad AS Monaco 3:0. O šesť rokov nato získal Portugalčan svoju druhú „ušatú“ trofej s Interom Miláno. Schalke oznámilo prípravný duel pri príležitosti 25. výročia svojho štadióna, pričom člen predstavenstva klubu Frank Baumann sľúbil „skutočný festival futbalu“.
Súboj sa odohrá v nedeľu 16. augusta a pre oba kluby má ísť o posledný zápas pred začiatkom novej sezóny. Real odštartuje ročník 2026/2027 ligovým stretnutím na pôde Espanyolu Barcelona v sobotu 22. augusta. Schalke, ktoré sa vrátilo do najvyššej nemeckej súťaže po troch rokoch, čaká v pondelok 24. augusta zápas Nemeckého pohára proti štvrtoligovému Hallescher FC. Informácie priniesla agentúra DPA.
Real Madrid údajne začal rokovať o prestupe Rodriho z Manchestru City
Futbalový klub Real Madrid údajne začal rokovať o prestupe Španiela Rodriho z Manchestru City. Stredopoliar bol kľúčovou súčasťou svojho národného tímu, ktorý vyhral tento mesiac majstrovstvá sveta. Informácie o potenciálnej zmene klubu priniesol renomovaný novinár Fabrizio Romano.
Tridsaťročný defenzívny stredopoliar má so City zmluvu ešte na rok, no v uplynulých mesiacoch sa často spájal s prestupom do Madridu. Podľa Fabrizia Romana sa už začali konkrétne rokovania. Prezident „bieleho baletu“ Florentino Perez mal dať súhlas na pokus o získanie hráča, ktorý by posilnil tím Joseho Mourinha. Úvodná prestupová suma sa pohybuje okolo 50 miliónov eur.
Bývalý hráč Villarrealu a Atletica Madrid nastúpil v minulej sezóne za City vo všetkých súťažiach na 33 zápasov a strelil dva góly. V roku 2024 získal Zlatú loptu magazínu France Football aj jediný titul ManCity v Lige majstrov. Väčšinu ďalšej sezóny bol zranený, a práve to považujú odborníci za jeden z hlavných dôvodov, prečo City neobhájilo anglický titul. Na MS 2026 získal Zlatú loptu pre najlepšieho hráča turnaja ako prvý hráč bez gólu a asistencie.
Vo vtedajšej Arene AufSchalke v Gelsenkirchene zvíťazilo Mourinhovo Porto nad AS Monaco 3:0. O šesť rokov nato získal Portugalčan svoju druhú „ušatú“ trofej s Interom Miláno. Schalke oznámilo prípravný duel pri príležitosti 25. výročia svojho štadióna, pričom člen predstavenstva klubu Frank Baumann sľúbil „skutočný festival futbalu“.
Súboj sa odohrá v nedeľu 16. augusta a pre oba kluby má ísť o posledný zápas pred začiatkom novej sezóny. Real odštartuje ročník 2026/2027 ligovým stretnutím na pôde Espanyolu Barcelona v sobotu 22. augusta. Schalke, ktoré sa vrátilo do najvyššej nemeckej súťaže po troch rokoch, čaká v pondelok 24. augusta zápas Nemeckého pohára proti štvrtoligovému Hallescher FC. Informácie priniesla agentúra DPA.
Real Madrid údajne začal rokovať o prestupe Rodriho z Manchestru City
Futbalový klub Real Madrid údajne začal rokovať o prestupe Španiela Rodriho z Manchestru City. Stredopoliar bol kľúčovou súčasťou svojho národného tímu, ktorý vyhral tento mesiac majstrovstvá sveta. Informácie o potenciálnej zmene klubu priniesol renomovaný novinár Fabrizio Romano.
Tridsaťročný defenzívny stredopoliar má so City zmluvu ešte na rok, no v uplynulých mesiacoch sa často spájal s prestupom do Madridu. Podľa Fabrizia Romana sa už začali konkrétne rokovania. Prezident „bieleho baletu“ Florentino Perez mal dať súhlas na pokus o získanie hráča, ktorý by posilnil tím Joseho Mourinha. Úvodná prestupová suma sa pohybuje okolo 50 miliónov eur.
Bývalý hráč Villarrealu a Atletica Madrid nastúpil v minulej sezóne za City vo všetkých súťažiach na 33 zápasov a strelil dva góly. V roku 2024 získal Zlatú loptu magazínu France Football aj jediný titul ManCity v Lige majstrov. Väčšinu ďalšej sezóny bol zranený, a práve to považujú odborníci za jeden z hlavných dôvodov, prečo City neobhájilo anglický titul. Na MS 2026 získal Zlatú loptu pre najlepšieho hráča turnaja ako prvý hráč bez gólu a asistencie.