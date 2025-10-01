< sekcia Šport
Mourinho sa vrátil na Stamford Bridge, Chelsea mu uštedrila prehru
Chelsea zvíťazila v zápase Ligy majstrov 1:0 po vlastnom góle Richarda Riosa z prvého polčasu.
Autor TASR
Londýn 1. októbra (TASR) - Portugalský futbalový tréner Jose Mourinho sa v utorok večer vrátil na Stamford Bridge, tentoraz ako kouč Benficy Lisabon. Jeho návrat sa však skončil prehrou – domáca Chelsea zvíťazila v zápase Ligy majstrov 1:0 po vlastnom góle Richarda Riosa z prvého polčasu.
Pre 62-ročného kormidelníka, ktorý viedol Chelsea v dvoch úspešných obdobiach (2004–2007 a 2013–2015), to bol symbolický návrat na štadión, kde získal tri majstrovské tituly a celkovo osem trofejí. Hoci mu trénerská hviezda za uplynulé roky mierne vybledla, jeho meno na Stamford Bridge stále vyvoláva rešpekt a emócie. Fanúšikovia Chelsea ho počas zápasu viackrát vyskandovali a odmenili potleskom. Mourinho pred duelom uviedol, že sa cíti byť „navždy blue“ a že zostáva „najväčším trénerom“ v histórii klubu.
Benfica pod jeho vedením začala aktívne – šance mali Vangelis Pavlidis aj Dodi Lukebakio, no brankár Robert Sanchez podržal domácich. Rozhodujúci moment prišiel v 18. minúte, keď si Rios po centri Alejandra Garnacha nešťastne zrazil loptu do vlastnej siete. Mourinhova frustrácia sa ešte vystupňovala v druhom polčase, keď Benfica nedokázala vyrovnať napriek aktívnej hre. V samom závere bol navyše vylúčený domáci útočník Joao Pedro, no portugalský tím vyrovnanie nevydoloval.
„Prehra je prehra, ale tento výkon môže byť začiatkom niečoho dobrého. Boli sme stabilní a pokojne sme mohli získať bod,“ povedal Mourinho, ktorý v septembri zasadol na lavičku Benficy len niekoľko týždňov po tom, čo skončil vo Fenerbahce. Na úkor tureckého klubu, v ktorom pôsobí slovenský obranca Milan Škriniar, postúpila do ligovej fázy LM práve Benfica. Tá má za sebou momentálne v milionárskej súťaži dve prehry, keďže doma nestačila na Karabach (2:3).
Od svojho druhého odchodu z Chelsea v roku 2015 Mourinho na Stamford Bridge ešte nevyhral. Nepodarilo sa mu to ako lodivodovi Manchestru United, Tottenhamu a v utorok ani na lavičke Benficy. Jeho jediný úspech na tomto mieste v pozícii trénera hostí prišiel ešte v roku 2010 s Interom Miláno.
Pre 62-ročného kormidelníka, ktorý viedol Chelsea v dvoch úspešných obdobiach (2004–2007 a 2013–2015), to bol symbolický návrat na štadión, kde získal tri majstrovské tituly a celkovo osem trofejí. Hoci mu trénerská hviezda za uplynulé roky mierne vybledla, jeho meno na Stamford Bridge stále vyvoláva rešpekt a emócie. Fanúšikovia Chelsea ho počas zápasu viackrát vyskandovali a odmenili potleskom. Mourinho pred duelom uviedol, že sa cíti byť „navždy blue“ a že zostáva „najväčším trénerom“ v histórii klubu.
Benfica pod jeho vedením začala aktívne – šance mali Vangelis Pavlidis aj Dodi Lukebakio, no brankár Robert Sanchez podržal domácich. Rozhodujúci moment prišiel v 18. minúte, keď si Rios po centri Alejandra Garnacha nešťastne zrazil loptu do vlastnej siete. Mourinhova frustrácia sa ešte vystupňovala v druhom polčase, keď Benfica nedokázala vyrovnať napriek aktívnej hre. V samom závere bol navyše vylúčený domáci útočník Joao Pedro, no portugalský tím vyrovnanie nevydoloval.
„Prehra je prehra, ale tento výkon môže byť začiatkom niečoho dobrého. Boli sme stabilní a pokojne sme mohli získať bod,“ povedal Mourinho, ktorý v septembri zasadol na lavičku Benficy len niekoľko týždňov po tom, čo skončil vo Fenerbahce. Na úkor tureckého klubu, v ktorom pôsobí slovenský obranca Milan Škriniar, postúpila do ligovej fázy LM práve Benfica. Tá má za sebou momentálne v milionárskej súťaži dve prehry, keďže doma nestačila na Karabach (2:3).
Od svojho druhého odchodu z Chelsea v roku 2015 Mourinho na Stamford Bridge ešte nevyhral. Nepodarilo sa mu to ako lodivodovi Manchestru United, Tottenhamu a v utorok ani na lavičke Benficy. Jeho jediný úspech na tomto mieste v pozícii trénera hostí prišiel ešte v roku 2010 s Interom Miláno.