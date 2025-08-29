< sekcia Šport
Mourinho skončil na poste trénera Fenerbahce Istanbul
Šesťdesiatdvaročný kouč viedol tím od sezóny 2024/25.
Autor TASR,aktualizované
Istanbul 29. augusta (TASR) - Portugalčan Jose Mourinho skončil vo funkcii trénera Fenerbahce Istanbul. Vedenie klubu, v ktorom pôsobí aj slovenský obranca Milan Škriniar, to oznámilo na svojom webe.
Šesťdesiatdvaročný kouč viedol tím od sezóny 2024/25. „Ďakujeme mu za jeho úsilie pre náš tím a prajeme mu veľa úspechov v jeho ďalšej kariére,“ napísal klub.
Mourinhov tím obsadil v uplynulej sezóne v tureckej Super Lig 2. miesto za mestským rivalom Galatasarayom. Zabezpečil si miesto v kvalifikácii o Ligu majstrov, v play off však nestačil na Benficu Lisabon po výsledkoch 0:0 a 0:1 a bude hrať skupinovú fázu Európskej ligy.
