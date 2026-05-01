Piatok 1. máj 2026
Mourinho tvrdí, že Real Madrid ho neoslovil s ponukou viesť tím

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Mourinho už Biely balet viedol v rokoch 2010-2013.

Lisabon 1. mája (TASR) - Portugalský futbalový tréner Jose Mourinho prezradil, že Real Madrid ho nekontaktoval s ponukou prevziať mužstvo. Súčasný kormidelník Benficy Lisabon je podľa medializovaných správ na prvom mieste na zozname koučov, ktorí by mohli od budúcej sezóny prevziať Real.

Mourinho už „Biely balet“ viedol v rokoch 2010-2013. „Už som vo futbale nejakú dobu a na podobné špekulácie som zvyknutý. Od Realu neprišlo nič a ja mám ešte na rok platnú zmluvu. To je všetko,“ odpovedal na otázky o prípadnom prestupe Mourinho podľa AFP.
Neprehliadnite

Premiér: Je našou povinnosťou ďalej tlačiť na rast minimálnej mzdy

SENIČOVÁ: Na európskom šampionáte je to úplne iný pocit

KURIOZITA NA LETISKU:Zatkli ženu s 30 korytnačkami prilepenými na tele

NS SR POTVRDIL 21 ROKOV VÄZENIA PRE J. CINTULU ZA ATENTÁT NA PREMIÉRA