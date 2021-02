Mourinho verí v zotrvanie Kanea, chce ho presvedčiť ziskom trofejí

Londýn 10. februára (TASR) – Futbalový tréner Jose Mourinho verí, že je schopný s Tottenhamom Hotspur získať trofeje, ktoré by presvedčili kapitána Harryho Kanea zostať v klube. Hráč má platný kontrakt do leta 2024, no vedenie by si ho rado udržalo ešte dlhšie.



Dvadsaťsedemročný útočník dal jasne najavo, že s klubom podpíše novú viacročnú zmluvu len v prípade, že sa výsledkovo a herne posunie na vyššiu úroveň. Práve zisk prvej trofeje v jeho kariére by mal byť údajne tou správnou motiváciou. Posledný triumf "kohútov" sa však datuje ešte do roku 2008, keď zdvihli nad hlavu Ligový pohár. Od zopakovania tohto úspechu ich v tejto sezóne delí už len jeden zápas, 25. apríla vyzvú vo finále EFL Cupu (Ligový pohár) v londýnskom Wembley Manchester City.



Mourinho je preto pokojný a verí, že sa mu druhého najlepšieho strelca klubovej histórie podarí udržať: "Od zisku trofeje nás delí len jediný zápas. Viem, že to nebude jednoduché, postaví sa nám do cesty tím, ktorý v tejto sezóne pravdepodobne vyhrá Premier League. Stále je to však len 90 minút. Spýtajte sa Harryho, ale som si istý, že on bude prvý, kto sa pobije o víťazstvo."



Jeho zverenci majú stále šancu na úspech aj na ďalších frontoch. Prebojovali sa do 5. kola FA Cupu, v ktorom ich v stredu čaká Everton, a v šestnásťfinále Európskej ligy sa o týždeň neskôr predstavia na ihrisku rakúskeho Wolfsbergeru. V Premier Legue im momentálne patrí ôsme miesto, so štvorbodovou stratou na prvú štvorku a štrnásťbodovou na lídra tabuľky Manchester City.