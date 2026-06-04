< sekcia Šport
Mourinhov návrat do Realu sa uskutoční iba v prípade zotrvania Pereza
Vo videu, ktoré propaguje kampaň súčasného prezidenta Pereza sa objavil 63-ročný Mourinho v drese Realu, pričom povedal: Sí (áno).
Autor TASR
Madrid 4. júna (TASR) - Návrat portugalského trénera Joseho Mourinha do Realu Madrid je podmienený zotrvaním Florentina Pereza vo funkcii prezidenta „bieleho baletu“. Pred nedeľnými voľbami v rámci kampane deklarovali odlišné názory Perez aj jeho vyzývateľ Enrique Riquelme, ktorý prezradil, že pod jeho vedením bude viesť španielsky veľkoklub iný tréner. Tridsaťsedemročný podnikateľ tiež uviedol, že jeho zámerom je priniesť nórskeho kanoniera Erlinga Haalanda či španielskeho stredopoliara Rodriho.
Vo videu, ktoré propaguje kampaň súčasného prezidenta Pereza sa objavil 63-ročný Mourinho v drese Realu, pričom povedal: „Sí“ (áno). Potvrdil tak medializované správy o jeho návrate, ktorý sa však uskutoční iba v prípade, že 79-ročný Perez obháji svoj post v nedeľných voľbách. Prvou posilou tímu by sa v takom prípade mal stať aj obranca Ibrahima Konate, ktorý opúšťa FC Liverpool.
Načasovanie oznámenia bolo reakciou na ambiciózne plány Perezovho oponenta. Riquelme už odprezentoval dres s číslom deväť a priezviskom Haaland, ktorý pôsobí v Manchestri City. Spolu s hviezdnym útočníkom chce priniesť do Realu aj jeho klubového spoluhráča Rodriho. „Rodri hrá na pozícii, ktorú Real Madrid potrebuje a spĺňa profil. Ak sa stanem prezidentom Realu, bude hrať za tento klub,“ uviedol podľa agentúry AFP Riquelme, ktorý doplnil, že rokovania s Manchestrom City sa začnú už budúci pondelok. „Pri Haalandovi je situácia iná. Má výstupnú klauzulu a rád by prestúpil do Realu.“
Vo videu, ktoré propaguje kampaň súčasného prezidenta Pereza sa objavil 63-ročný Mourinho v drese Realu, pričom povedal: „Sí“ (áno). Potvrdil tak medializované správy o jeho návrate, ktorý sa však uskutoční iba v prípade, že 79-ročný Perez obháji svoj post v nedeľných voľbách. Prvou posilou tímu by sa v takom prípade mal stať aj obranca Ibrahima Konate, ktorý opúšťa FC Liverpool.
Načasovanie oznámenia bolo reakciou na ambiciózne plány Perezovho oponenta. Riquelme už odprezentoval dres s číslom deväť a priezviskom Haaland, ktorý pôsobí v Manchestri City. Spolu s hviezdnym útočníkom chce priniesť do Realu aj jeho klubového spoluhráča Rodriho. „Rodri hrá na pozícii, ktorú Real Madrid potrebuje a spĺňa profil. Ak sa stanem prezidentom Realu, bude hrať za tento klub,“ uviedol podľa agentúry AFP Riquelme, ktorý doplnil, že rokovania s Manchestrom City sa začnú už budúci pondelok. „Pri Haalandovi je situácia iná. Má výstupnú klauzulu a rád by prestúpil do Realu.“