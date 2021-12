Termín finále MS vo futbale sa môže prelínať s OH, MOV to sleduje

Berlín 9. decembra (TASR) - Medzinárodný olympijský výbor ešte nerokoval s Medzinárodnou futbalovou federáciou (FIFA) o možnej kolízii termínov finále MS a OH 2028.



FIFA plánuje od roku 2026 usporiadať svetový šampionát každé dva roky a finále MS by sa v prípade presadenia tejto myšlienky konalo pravdepodobne tesne pred olympiádou v Los Angeles.



"S FIFA sme nemali do tejto chvíle žiadne konzultácie, ani s jej prezidentom. MOV bude aj naďalej sledovať vývoj medzinárodného kalendára," cituje agentúra dpa slová šéf MOV Thomasa Bacha. Prezident FIFA Gianni Infantino je člen MOV.