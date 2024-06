MOV chce začleniť e-športy, Beňuš: Asi treba ísť s dobou

Bratislava 18. júna (TASR) - Výkonný výbor Medzinárodného olympijského výboru (MOV) navrhuje zasadnutiu MOV vytvorenie olympijských hier v elektronických športoch. Výkonná rada by mala návrh predstaviť na 142. zasadnutí MOV, ktoré sa bude konať počas OH v Paríži. Podľa Ivana Krechňáka, šéfa slovenskej firmy, ktorá vyrába videohry, tak MOV robí veľký krok vpred a drží krok s tempom digitálnej revolúcie.



Popredné slovenské herné štúdio pri tej príležitosti uviedlo na trh svoju najnovšiu hru - Summer Sports Mania. Táto inovatívna multiplatformová hra kombinuje napínavý športový zážitok s prvkami RPG a realistickými simuláciami, čím vytvára unikátnu hernú skúsenosť pre hráčov z celého sveta. Jej súčasťou je aj slovenská olympionička Zuzana Rehák - Štefečeková. "Je to úspech, nie je veľa športovcov, takýchto ikon, to znamená, že som niečo dosiahla,. Nešportujem pre to, aby som bola v hre, ale je to príjemné spestrenie a česť. Aj na oslovili viacerí, aj priamo na pretekoch, vedia, že som v nejakej hre. Takže evidujú to a to, že ma vybrali znamená, že niečo viem. Ale nie som nejaký odborník na hry, ale na pretekoch sa občas hrám medzi položkami. Vtedy hrávam najviac, doma na to nie je čas. Väčšinou ide o logické hry," uviedla strelkyňa.



Súčasťou hry Summer Sports Mania sú aj vodný slalomár Matej Beňuš, atlét Ján Volko a bývalá olympionička v lukostreľbe Alexandra Miškovská - Longová.



Hra ponúka hráčom možnosť zažiť rozmanité letné športy. Zahŕňa spektrum disciplín – od šprintu na 100 metrov po lukostreľbu a trap – a v budúcich aktualizáciách pribudnú aj ďalšie, ako je keirin (dráhová cyklistika), či vodné športy. Každý šport poskytuje hráčom výzvy a možnosti preukázať ich strategické myslenie a športové zručnosti. "Som ešte mladý, takže hry hrám a mám stiahnutú aj túto. Veľa detí, ktoré nemajú ku športu vzťah, tak oni si môžu vyskúšať, aké to je. A ide o to pritiahnuť ich aj takto," uviedol pre TASR Beňuš.



Slovenský vodný slalomár však nie je stotožnený, s tým, že by mali byť e-športy súčasťou olympiády. "Nie je to šport, ale doba sa tak vyvíja, hrajú to milióny ľudí. Svet sa posúva, vidí to aj MOV. Nemám proti tomu nič, asi treba ísť s dobou."