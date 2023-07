Medzinárodná šermiarska federácia zrušila Charlanovej diskvalifikáciu

Lausanne 28. júla (TASR) - Medzinárodná šermiarska federácia (FIE) zrušila diskvalifikáciu Oľhy Charlanovej na prebiehajúcich MS v Miláne. Na základe tohto verdiktu sa bude môcť Ukrajinka predstaviť v tímovej súťaži. Rozhodnutie prišlo krátko po tom, ako prezident Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomas Bach zaručil Charlanovej miestenku na budúcoročných OH v Paríži.



Charlanovú diskvalifikovali, pretože si odmietla podať ruku s ruskou súperkou Annou Smirnovovou po ich štvrtkovom zápase (15:7). Ukrajinka už deň pred súbojom avizovala, že súperke ruku nepodá. "My ukrajinskí športovci sme pripravení čeliť Rusom na športovisku, ale nikdy si s nimi nepodáme ruky," povedala pre AFP. Zároveň uviedla, že grécky prezident Medzinárodnej šermiarskej federácie (FIE) Emmanuel Katsiadakis ju ubezpečil, že "je možné", aby si po víťazstve nepodávali ruky a namiesto toho sa dotkli čepeľami. "Myslela som si, že jeho slovo má váhu, ale zrejme nie. Táto federácia sa nikdy nezmení. Dúfam, že šermiarsky svet to pochopí. Nielen to, že niečo nie je v poriadku, ale že treba niečo urobiť, aby sa to zmenilo," konštatovala Charlanová. Agentúra AFP v tejto súvislosti citovala z pravidiel FIE, v ktorých sa uvádza: "Dvaja šermiari si musia podať ruky, keď je výsledok zápasu definitívny."



Svetový šampionát je kľúčové podujatie pre kvalifikáciu na OH, Charlanovej preto v piatok napísal Bach. "Vzhľadom na vašu jedinečnú situáciu vám Medzinárodný olympijský výbor pridelí dodatočné miesto na olympijské hry v Paríži 2024 v prípade, že sa nebudete môcť kvalifikovať v zostávajúcom období," uviedol.



Ukrajinské ministerstvo športu v stredu večer zmenilo pravidlo, podľa ktorého Ukrajinci nesmeli na turnajoch čeliť Rusom alebo Bielorusom, aj keď súťažili pod neutrálnou vlajkou. Podľa nového stanoviska je zakázané súťažiť už iba proti športovcom, ktorí Rusko alebo Bielorusko reprezentujú. Charlanová sa tak stala prvou šermiarkou, ktorá nastúpila proti ruskému alebo bieloruskému športovcovi od vlaňajšej invázie na Ukrajinu.



Podľa tenistky Jeliny Svitolinovej, ktorá rovnako odmieta podávať ruku ruským a bieloruským súperom, bolo rozhodnutie Charlanovej správne: "Ruská šermiarka ju vyprovokovala a Oľhu diskvalifikovali. Je to od šermiarskej federácie naozaj neúctivé."



Vylúčenie Charlanovej verejne odsúdil zástupca kancelárie ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak: "Rozhodnutie FIE zdiskreditovať legendárnu ukrajinskú šermiarku je manifestáciou úplného nedostatku empatie. Nepochopenie emocionálneho kontextu v tomto prípade je maximálne zahanbujúce."