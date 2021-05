MOV je pripravený vyslať do Tokia lekárov na pomoc s opatreniami

Tokio 19. mája (TASR) - Medzinárodný olympijský výbor (MOV) je pripravený poslať do Japonska lekársky tím, ktorý pomôže pri zavádzaní opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu. Povedal to prezident MOV Thomas Bach po videokonferencii koordinačnej komisie.



Návrh na posilnenie organizátorov o medicínskych odborníkov prišiel po tom, ako japonskí lekári a zdravotnícky personál vyjadrili ostrý nesúhlas s konaním hier. V Tokiu a ďalších oblastiach sa totiž nezlepšuje epidemická situácia. Podľa Bacha by mohli experti MOV pomôcť pri implementácii prísnych opatrení v olympijskej dedine.



"Najdôležitejší princíp je jasný - bezpečná olympijská dedina a celé hry. Musíme sa na tento cieľ sústrediť, pretože do začiatku OH zostávajú dva mesiace," citovala Bacha agentúra AP.