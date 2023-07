MOV nepošle pozvánku na OH v Paríži Rusku, Bielorusku a Guatemale

Lausanne 13. júla (TASR) - Medzinárodný olympijský výbor (MOV) vo štvrtok potvrdil, že pozvánky na budúcoročné OH v Paríži odošle 203 národným výborom 26. júla. Na zozname krajín chýba Rusko aj Bielorusko, ktoré čelia sankciám od februára minulého roka po tom, čo Rusko napadlo susednú Ukrajinu.



"Súčasné odporúčania MOV pre medzinárodné federácie a organizátorov športových podujatí o účasti ruských a bieloruských športovcov na medzinárodných súťažiach, sa netýkajú účasti športovcov a ich pomocného personálu s ruským alebo bieloruským pasom na OH v Paríži alebo ZOH v Cortine d'Ampezzo a Miláne v roku 2026. MOV prijme toto rozhodnutie vo vhodnom čase, podľa svojho plného uváženia a bez toho, aby bol viazaný výsledkami predchádzajúcich olympijských kvalifikačných súťaží," uviedol MOV.



Okrem Ruska a Bieloruska neobdrží od MOV pozvánku do Paríža ani výbor Guatemaly, ktorý suspendovali.