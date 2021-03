MOV neuznal zvolenie Viktora Lukašenka za prezidenta NOC

Berlín 8. marca (TASR) - Medzinárodný olympijský výbor (MOV) odmietol uznať zvolenie Viktora Lukašenka za prezidenta Bieloruského olympijského výboru (NOC). Informovala o tom agentúra dpa po pondelkovom zasadnutí MOV, ktoré sa pre pandémiu koronavírusu konalo virtuálne.



Viktor Lukašenko nahradil vo funkcii svojho otca a prezidenta krajiny Alexandra Lukašenka. Do funkcie ho zvolili minulý piatok na zasadaní v Minsku. Jeho otec bol na čele výboru od roku 1997. Po vlaňajších voľbách a najmä zásahom proti protestom sa voči Alexandrovi Lukašenkovi postavili viacerí bieloruskí športovci, ktorí kritizovali brutalitu bezpečnostných síl.



Pre nestálu situáciu prišlo Bielorusko o právo spoluorganizovať tohtoročné MS v hokeji a Medzinárodný olympijský výbor (MOV) už skôr obom Lukašenkovcom zakázal oficiálnu účasť na OH v Tokiu. Podľa portálu insidethegames.biz navyše tamojším športovcom hrozí, že sa v Japonsku predstavia iba pod neutrálnou vlajkou.



MOV v tejto súvislosti pozastavila finančnú podporu NOC. Peniaze na prípravu na OH 2020 a ZOH 2022 v Pekingu posiela bieloruským športovcom priamo.