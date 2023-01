MOV odmietol vyjednávať s ROC o podmienkach účasti Rusov na OH 2024

Moskva 31. januára (TASR) - Prezident Ruského olympijského výboru (ROC) Stanislav Pozdňakov varoval pred vylúčením Ruska z OH v Paríži a žiada o rovnaké podmienky pre všetkých športovcov. Medzinárodný olympijský výbor (MOV) pracuje na návrhu, ktorý by umožnil Rusom a Bielorusom súťažiť v Paríži pod neutrálnou vlajkou, no o podmienkach odmietol s ruskou stranou diskutovať.



"Každý, kto nás žiada o vynechanie olympiády, by si mal byť vedomý, že takéto kroky vedú priamo k izolácii všetkých našich športovcov na dva olympijské cykly. Žiadne vlajky ani hymna, naši športovci nebudú súťažiť na vrcholných podujatiach osem rokov. Presne o to ide našim súperom," citoval Pozdňakova portál insidethegames.biz. Ruský funkcionár následne vyzval ukrajinskú stranu na zváženie bojkotu, ktorým pohrozil v prípade účasti ruských športovcov na olympiáde ukrajinský minister športu Vadym Gutcajt. "Žiaden pokus o bojkot olympijských hier nikdy nemal pozitívny dopad na krajinu, ktorá ich hostila. Našich ukrajinských kolegov vyzývame, aby s takýmito praktikami prestali," dodal Pozdňakov.



Návrh MOV o možnej účasti Rusov sa stretol s veľkou vlnou odporu zo strany ukrajinských predstaviteľov vrátane prezidenta Volodymyra Zelenského či zlatého olympionika Vladimira Klička. Ich stanovisko podporili aj Nórsko, Poľsko, Estónsko či Lotyšsko. "O sankciách proti Rusku a Bielorusku sa nedá vyjednávať. Jednohlasne sme ich potvrdili na decembrovom zasadnutí," citovala agentúra AFP z oficiálneho vyhlásenie MOV.



Ten vylúčil vlani ruských a bieloruských športovcov v dôsledku vojenskej invázie na Ukrajinu z veľkej väčšiny medzinárodných podujatí. Kým po začiatku invázie odporučil všetkým športovým federáciám, aby športovcov z týchto krajín taktiež vylúčili zo svojich podujatí, minulý týždeň vyzval, aby sa so všetkými zaobchádzalo rovnako bez ohľadu na to, aký pas vlastnia. V platnosti nechal zákaz organizovania a podpory medzinárodných podujatí v Bielorusku a Rusku zo strany medzinárodných športových zväzov. Olympijská rada Ázie (OCA) medzičasom ponúkla Rusom a Bielorusom možnosť súťažiť na tohtoročných Ázijských hrách, kde sa môžu na budúcoročné OH kvalifikovať.