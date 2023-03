Lausanne 28. marca (TASR) - Medzinárodný olympijský výbor (MOV) odporučil návrat ruských a bieloruských športovcov do medzinárodných súťaží ako jednotlivcov pod neutrálnou vlajkou a bez prepojenia na armádu. To sa však zatiaľ netýka budúcoročných olympijských hier v Paríži.



Prezident MOV Thomas Bach v utorok po zasadnutí exekutívy oznámil, že výbor odporučil medzinárodným športovým federáciám a organizátorom svetových športových podujatí, že "športovci s ruským alebo bieloruským pasom musia súťažiť len ako individuálni a neutrálni športovci".



Na medzinárodné podujatia by sa podľa odporúčaní MOV nemali dostať športovci z Ruska a Bieloruska, ktorí otvorenie podporovali vojnu na Ukrajine, alebo majú zmluvy s armádou či národnými bezpečnostnými agentúrami. Tí podľa Bacha nemôžu súťažiť ako neutrálni športovci. Na medzinárodných podujatiach sa naďalej nemôžu zúčastňovať družstvá z oboch krajín a ich športovci by nemali štartovať ani v tímových súťažiach, mixoch či napríklad viacboji v gymnastike, uvádza sa v usmernení MOV, ktoré sprostredkovala agentúra AP. Všetci navyše musia mať preukázateľný záznam o testovaní na doping. Na podujatia nemajú povolený vstup zástupcovia vlád oboch krajín či štátni predstavitelia a na súťažiach nemôžu byť "vlajky, hymny, farby ani akékoľvek iné označenia týchto krajín".



Odporúčania MOV pre medzinárodné športové federácie sa však netýkajú olympijských hier v Paríži, ktoré sa začnú už o šestnásť mesiacov. Bach totiž v utorok uviedol, že o účasti ruských a bieloruských športovcov na OH2024 sa rozhodne "v primeranom čase".



"Chceme monitorovať implementáciu týchto odporúčaní tak dlho, ako to bude možné, aby sme mohli prijať informované rozhodnutie," agentúra AFP ho citovala po zasadnutí exekutívy MOV v Lausanne. Bach ďalej uviedol, že výbor nepovažoval za vhodné určiť si časový termín na rozhodnutie: "Nikto nevie, čo sa stane zajtra alebo o deväť mesiacov. MOV prijme toto rozhodnutie o OH 2024 a ZOH 2026 vo vhodnom čase, podľa vlastného uváženia a bez toho, aby bol viazaný výsledkami predchádzajúcich olympijských kvalifikácií."



MOV zakázal účasť ruských a bieloruských športovcov na podujatiach po začiatku vojny na Ukrajine, no v poslednom období sa usiluje o ich návrat a snaží sa nájsť cestu, ako to dosiahnuť. Proti snahám MOV sa však postavilo množstvo športovcov, funkcionárov i politikov na čele s predstaviteľmi napadnutej Ukrajiny, ktorá uvažuje o bojkote parížskych hier.



Na jej stranu sa v utorok postavili aj nemeckí predstavitelia, ktorí označili nové rozhodnutie exekutívy MOV ako "facku do tváre" všetkých ukrajinských športovcov. "Zaslúžia si solidaritu medzinárodného športu. Medzinárodná športová spoločnosť musí jednoznačne odsúdiť brutálnu ruskú vojnu. To je možné len s úplným vylúčením ruských a bieloruských športovcov," agentúra AFP citovala nemeckú ministerku vnútra Nancy Faeserovú.



Rozhodnutie odsúdil aj námestník poľského ministra zahraničných vecí Piotr Wawrzyk: "Aké pozitívne veci urobilo Rusko pre svojich športovcov, že sa teraz zúčastňujú súťaží. Po Buči, Irpini, Hostomeli! Po každodennom bombardovaní civilných cieľov! Je to deň hanby pre MOV."





Tesne pred utorňajším rozhodnutím vyzvalo viac ako 300 bývalých i súčasných šermiarov medzinárodnú federáciu (FIE) i MOV, aby nedovolili návrat ruských a bieloruských reprezentantov na športoviská. FIE začiatkom marca umožnila šermiarom z oboch krajín súťažný návrat na medzinárodnú scénu napriek pretrvávajúcej vojenskej invázii na Ukrajine. MOV na čele s niekdajším šermiarom Bachom zasa hľadá spôsob, ako Rusom a Bielorusom umožniť štart v kvalifikačných súťažiach na budúcoročné OH v Paríži. "Športovci boli a budú nástrojom Putinovej propagandy," reagovali šermiari v otvorenom liste.