MOV odpovedal predstaviteľom vlád: Rusi a Bielorusi majú ľudské práva

Lausanne 21. februára (TASR) - Medzinárodný olympijský výbor (MOV) upozornil predstaviteľov 34 krajín, ktoré vyjadrili obavu nad snahou umožniť ruským a bieloruským športovcom súťažiť na OH 2024 v Paríži pod neutrálnou vlajkou, aby nezabúdali na otázku ľudských práv. Reagoval tak na vyhlásenie, ktoré podpísali ministri športu a kultúry 34 krajín vrátane Slovenska, USA, Veľkej Británie, Francúzska, Nemecka, či Česka.



"Vyhlásenie neberie do úvahy obavy expertov z oblasti ľudských práv z Organizácie Spojených národov (OSN), podľa ktorých je udelenie zákazu štartu športovcom na základe ich národnosti diskriminácia," uviedol MOV v utorok podľa AFP.



Dovedna 34 krajín sveta vyjadrilo nesúhlas so štartom Rusov a Bielorusov, pokiaľ sa neobjasní termín neutralita. "Máme vážne obavy o to, nakoľko je možné, aby ruskí a bieloruskí olympijskí športovci súťažili ako 'neutrálni'... keď sú priamo financovaní a podporovaní svojimi štátmi," uviedli v spoločnom vyhlásení.