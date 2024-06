Olympijský výbor povolil štart v Paríži Medvedevovi aj Azarenkovej

Lausanne 27. júna (TASR) - Medzinárodný olympijský výbor (MOV) vo štvrtok schválil účasť na OH v Paríži 22 ruským a 17 bieloruským športovcom. Ako neutrálni sa pod piatimi kruhmi môžu predstaviť všetci poprední tenisti z oboch krajín vrátane aktuálnej svetovej päťky Daniila Medvedeva.



MOV vo štvrtok ukončil 2. kolo schvaľovacieho procesu štartu ruských a bieloruských športovcov na OH 2024, posudzovala sa spôsobilosť tenistov, strelcov a veslárov. Už 15. júna MOV zverejnil zoznam možných účastníkov hier v cyklistike, skokoch na trampolíne, vzpieraní a zápasení.



Právo štartu v Paríži majú aj šiesty hráč sveta Andrej Rubľov, Karen Chačanov či Roman Safiullin, taktiež štyri ruské hráčky, ktoré sú v rebríčku WTA do miesta číslo 24 - Daria Kasatkinová, Ľudmila Samsonovová, Jekaterina Alexandrovová a Mirra Andrejevová. Nie je však isté, kto bude na olympiáde napokon štartovať, prezident Ruskej tenisovej federácie Šamil Tarpiščev už informoval, že zo zdravotných dôvodov sa štartu v Paríži zriekli Rubľov, Samsonovová i obhajca striebra Chačanov.



Povolenie získali aj svetová trojka Arina Sobolenková a bývalá jednotka Viktoria Azarenková. Bielorusi však nebudú mať pod piatimi kruhmi svoju aktuálne najlepšiu hráčku, Sobolenková vyhlásila, že dá prednosť zdraviu a po konci sezóny na tráve sa nechce vrátiť na antuku, na ktorej sa odohrá olympijský turnaj. Informácie pochádzajú z agentúr AFP a AP.