MOV reaguje na Hidalgovú: Žiadne ruské a bieloruské delegácie v Paríži

Lausanne 8. februára (TASR) - Medzinárodný olympijský výbor (MOV) v stredu vyhlásil, že neplánuje žiadnu "ruskú alebo bieloruskú delegáciu" počas olympijských hier v Paríži, no dodal, že niektorí športovci z týchto krajín by mohli byť na hrách vítaní.



MOV tak reagoval na vyhlásenie starostky Paríža Anne Hidalgovej, ktorá sa v utorok vyjadrila proti účasti ruských a bieloruských športovcov na OH 2024, kým trvá vojna na Ukrajine. Predstavuje to zmenu jej postoja, keďže v januári uviedla, že by sa podľa nej mohli športovci z Ruska zúčastniť na budúcoročných hrách pod neutrálnou vlajkou. "Nie je možné, aby prišla do Paríža delegácia, kým na Ukrajinu padajú bomby," citovala ju agentúra AP.



Ukrajinský prezident Volodymir Zelenskyj spolu s mnohými športovými funkcionármi apelujú na to, aby mali ruskí a bieloruskí športovci zákaz účasti v Paríži a rozšírilo sa tak rozhodnutie, ktoré sa uplatňuje vo väčšine olympijských športov od štartu ruskej invázie na Ukrajinu vlani vo februári.



Proti ich účasti sa jasne vyjadrili a zároveň pohrozili bojkotom pobaltské krajiny a viacero ďalších európskych štátov po tom, čo MOV predstavil plány na ich návrat. Ruskí športovci mohli štartovať na uplynulých troch olympiádach, no po odhalení štátom podporovaného dopingového programu len pod neutrálnou vlajkou. MOV sa pri svojich plánoch odvoláva na to, že zákaz účasti športovcov na základe ich pasu by bol diskriminačný.



"Neexistujú žiadne plány na ruskú či bieloruskú delegáciu, alebo ich vlajky na olympiáde v Paríži. Jediná možnosť, ktorá prichádza do úvahy, sú jednotliví, neutrálni športovci, akých sme videli na Roland Garros, Australian Open či v iných profesionálnych športoch," uvádza MOV.



Tenis a cyklistika patria k malej časti športov, ktoré umožňujú štartovať ruským a bieloruským športovcom na medzinárodných podujatiach, no bez ich vlajok a hymien.



MOV minulý týždeň uviedol, že hľadá cestu, ktorá by umožnila Rusom a Bielorusom zúčastniť sa na OH v Paríži. Ukrajina na toto oznámenie zareagovala vyhlásením, že zváži bojkot hier. Poľský minister športu Kamil Bortniczuk očakáva, že až 40 krajín vrátane Veľkej Británie a členských štátov Európskej únie bude protestovať proti tomu, aby ruskí a bieloruskí športovci mohli na budúci rok súťažiť v Paríži. Rozhodujúce slovo však bude mať MOV, pripomenula AFP.