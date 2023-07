MOV sa odvoláva na podporu 120 krajín, aby umožnilo štart Rusom

Lausanne 8. júla (TASR) - Medzinárodný olympijský výbor (MOV) sa odvoláva na podporu 120 krajín, aby umožnil niektorým ruským a bieloruským športovcom kvalifikovať sa na budúcoročné OH v Paríži. Vo vyhlásení hnutia nezúčastnených krajín, ktorému predsedá Azerbajdžan, sa uvádza, že bolo by silným symbolom ľudstva, ak by v Paríži súťažilo všetkých 206 národných olympijských tímov.



"Ďakujeme prezidentovi Azerbajdžanu Ilhamovi Alijevovi, že sa ujal iniciatívy na prijatie dôležitej rezolúcie," uviedol vo vyhlásení prezident MOV Thomas Bach.



Dokument hnutia nezúčastnených krajín zverejnili po dvojdňovom zasadnutí v Baku. Medzi členmi je väčšina krajín z Afriky, Blízkeho východu, India, Singapur, KĽDR, Kuba či Venezuela. Hnutie vo vyhlásení zdôrazňuje, že šport by sa nemal politizovať.



MOV v marci vyzval olympijské športové orgány, aby posúdili získanie neutrálneho štatútu v prípade Rusov a Bielorusov, ak aktívne nepodporovali vojnu na Ukrajine, ani neboli zmluvne viazaní s vojenskými alebo štátnymi bezpečnostnými agentúrami od februára 2022.