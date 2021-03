MOV schválil reformnú stratégiu, Bach: Musíme byť pripravení

Lausanne 12. marca (TASR) - Medzinárodný olympijský výbor (MOV) v piatok na záver svojho trojdňového virtuálneho zasadnutia schválil stratégiu na nadchádzajúce obdobie. Reformný dokument s názvom Agenda 2020+5 obsahuje súbor pätnástich odporúčaní, delegáti ho prijali jednohlasne.



MOV chce implementáciou nových strategických riešení zvýšiť mieru digitalizácie hnutia, posilniť práva a povinností športovcov a ešte výraznejšie podporiť čistotu športu a boj proti dopingu. Olympijské hry by mali byť v nasledujúcom období striktne v súlade s trvalo udržateľným rozvojom s cieľom ešte viac zvýrazniť ich jedinečnosť. Do novej agendy patrí aj akceptácia e-športov a ich prijatie do hnutia. Cieľom je razantnejšie osloviť mladú generáciu a nadchnúť ju pre myšlienky olympizmu.



O obsah a prijatie Agendy 2020+5 sa výrazne zaslúžil staronový prezident MOV Thomas Bach. Je pokračovaním predchádzajúceho plánu s názvom Olympijská Agenda 2020, ktorý predstavili v roku 2014. Teraz prijaté odporúčania majú MOV čo najlepšie pripraviť na post-covidovú éru. "Musíme sa pripraviť na tento nový svet. Potrebujeme víziu, ako tento nový svet bude vyzerať a aj preto sme o tejto téme spustili celosvetovú diskusiu," vyhlásil v piatok Bach.



Zatiaľ stále nie je jasné, či športovci dostanú v budúcnosti od MOV výraznejšiu mieru slobody v oblasti športového marketingu a reklamy a ani to, či sa uvoľnia pravidlá pre možnosť vyjadrenia ich politických postojov na olympijských hrách, uviedla agentúra DPA. Šéfka komisie športovcov MOV Kirsty Coventryová informovala, že v tejto súvislosti oslovili približne 3500 športovcov zo 185 krajín a ich postoje budú zahrnuté do prebiehajúcej diskusie o týchto otázkach.