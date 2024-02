MOV skritizoval organizátorov ZOH2026 za plán postaviť bobovú dráhu

Berlín 3. februára (TASR) - Medzinárodný olympijský výbor (MOV) skritizoval rozhodnutie talianskych organizátorov postaviť novú bobovú dráhu pre ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Podľa MOV by si mali usporiadatelia pripraviť záložný plán pre súťaže v boboch, sánkovaní a skeletone, ak by nová dráha nebola hotová do marca 2025.



Organizátori podpísali v piatok zmluvu o výstavbe novej dráhy v Cortine namiesto pôvodne plánovanej renovácie areálu v Cesene, ktorý sa používal na ZOH 2006 v Turíne. Uzavreli ho v roku 2011. Výstavba novej dráhy by mala stáť približne 81,6 milióna eur a má zabrániť tomu, aby sa súťaže konali mimo Talianska. Dodávateľ sa v zmluve zaviazal, že športovisko bude hotové do budúceho roka.



MOV však jednoznačne uprednostňuje využitie existujúcej bobovej dráhy, najmä z finančných dôvodov a z dôvodov udržateľnosti. "MOV má vážne obavy o realizáciu tohto projektu v požadovanom termíne do marca 2025, ktorý je potrebný na validáciu a homologizáciu trate. Doteraz žiadna bobová dráha ešte nebola postavená v takom krátkom čase. Tieto obavy zdieľajú aj Medzinárodná bobová a skeletonová federácia (IBSF) a Medzinárodná sánkarská federácia (FIL)," citovala z vyhlásenia MOV agentúra DPA.