Lausanne 19. júla (TASR) - Medzinárodný olympijský výbor (MOV) spustí anketu medzi športovcami o pravidle 50, ktoré zakazuje športovcom politické prejavy počas olympijských hier. Úvahy o jeho podnietili protesty proti rasizmu po smrti Gerogea Floyda pri zatýkaní v americkom Minneapolise. Tie sa postupne rozšírili prakticky do celého sveta a dostali sa aj do sveta športu, keď sa k iniciatíve pridali mnohí známi futbalisti či šesťnásobný majster sveta formuly 1 Lewis Hamilton.



Cieľom ankety, ktorú chcú spustiť koncom leta, je získať odozvu od čo najväčšieho počtu športovcov. "Chceme vedieť, čo si myslíte a akým spôsobom môžeme vytvoriť platformu pre vaše názory. Aké sú vaše nápady pri boji proti diskriminácii," citoval portál insidethegames.biz výzvu slovenskej podpredsedníčky Komisie športovcov MOV Danky Bartekovej.



Pravidlo 50 Olympijskej charty zakazuje všetky "demonštrácie politických, náboženských alebo rasových postojov na akýchkoľvek olympijských podujatiach". Za jeho porušenie hrozia športovcom sankcie. Za zrušenie tohto článku sa už skôr vyslovila Americký olympijský a paralympijský výbor. Prezident MOV Thomas Bach nevylúčil, že povolia určitý druh protestu, no upozornil, že bude nevyhnutné určiť hranicu medzi provokatívnou a deštruktívnou manifestáciou a vhodnou formou protestu.