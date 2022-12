MOV trvá na sankciách voči Rusku a Bielorusku,Bach:Zostanú v platnosti

Lausanne 30. decembra (TASR) - Športové sankcie uvalené na Rusko a Bielorusko v súvislosti s inváziou na Ukrajinu musia zostať v platnosti aj v roku 2023. V piatok to zdôraznil prezident Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomas Bach.



Sankcie MOV spôsobili, že v Rusku i Bielorusku sa neorganizovali žiadne medzinárodné športové podujatia a na žiadnom športovom podujatí vo svete neboli zobrazené národné symboly týchto krajín. "Sankcie voči Rusku a Bielorusku a ich vládam musia a zostanú v platnosti," uviedol Bach v novoročnom posolstve.



Nemecký funkcionár podľa AFP dodal, že ukrajinskí športovci majú plnú podporu zo strany MOV: "So všetkou solidaritou podporujeme športovcov a členov Ukrajinského olympijského výboru. V novom roku sa môžu ukrajinskí športovci spoľahnúť na plnú oddanosť zo strany MOV a celého olympijského hnutia. Chceme vidieť silný tím z Ukrajiny na olympijských hrách v Paríži 2024 a zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine v roku 2026."



Rusko zo svojho a bieloruského územia napadlo Ukrajinu 24. februára, tri dni po záverečnom ceremoniáli ZOH 2022 v Pekingu, čím porušilo olympijské prímerie i chartu. Začiatkom decembra ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zopakoval svoje stanovisko, aby ruskí športovci čelili úplnému zákazu a nemohli sa zúčastniť na OH 2024 v Paríži. Zelenskyj podľa AFP povedal Bachovi, že nesúhlasí s návrhom Olympijského a paralympijského výboru USA, aby Rusi a Bielorusi mohli v Paríži štartovať za predpokladu, že nenastúpia v národných farbách a pod vlajkami svojich krajín. Americkí funkcionári sa vyjadrili, že medzi delegátmi na nedávnom zasadnutí MOV bol "jednomyseľný záujem", aby sa našla cesta, ako by sa mohli ruskí a bieloruskí športovci vrátiť do súťažného diania.