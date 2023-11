MOV varuje športovcov pred diskrimináciou ostatných, hrozí sankciami

Berlín 1. novembra (TASR) - Medzinárodný olympijský výbor (MOV) v súvislosti s prebiehajúcou vojnou v Gaze varoval športovcov pred budúcoročnými OH v Paríži, aby nediskriminovali ostatných, inak budú čeliť sankciám.



"MOV sa hlási ku koncepcii individuálnej zodpovednosti a športovci nemôžu byť zodpovední za činy svojich vlád. Ak dôjde k diskriminačnému správaniu zo strany športovca alebo funkcionára, MOV spolupracuje s Národným olympijským výborom a Medzinárodnou federáciou, aby sa zabezpečilo rýchle prijatie opatrení, ako tomu bolo počas OH v Tokiu," uviedol hovorca MOV pre agentúru DPA.



Palestínska zápasníčka Rabbia Khalilová, ktorá trénuje v Nemecku, sa chce zúčastniť na OH v Paríži, no priznáva, že by nesúťažila proti športovcom z Izraela: "Nie z náboženských dôvodov, ale preto, že medzi oboma národmi bola vždy vojna. Očakávam, že viac arabských alebo propalestínskych športovcov bude bojkotovať súťaže, ak budú musieť súperiť proti športovcom z Izraela."



Na predošlých OH v Tokiu sa táto téma týkala alžírskeho džudistu Fethiho Nourineho, ktorý spolu s jeho trénerom dostal od svetového riadiaceho orgánu tohto športu zákaz činnosti na 10 rokov po tom, ako odstúpil v Tokiu po žrebe, aby sa vyhol možnému stretnutiu s Izraelčanom Toharom Butbuom.