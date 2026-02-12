< sekcia Šport
Heraskevičovi na žiadosť Coventryovej vrátili akreditáciu
Heraskevič odmietol rešpektovať zákaz používať prilbu s vyobrazenými ukrajinskými športovcami, ktorí padli vo vojne s Ruskom.
Autor TASR,aktualizované
Miláno 12. februára (TASR) - Ukrajinský skeletonista Vladislav Heraskevič si aj napriek vylúčeniu zo ZOH 2026 bude môcť ponechať akreditáciu. Disciplinárna komisia Medzinárodného olympijského výboru (MOV) zrušila rozhodnutie o jej odobratí na žiadosť prezidentky MOV Kirsty Coventryovej.
Heraskevič sa s akreditáciou môže zdržiavať v špeciálnych priestoroch, vrátane olympijskej dediny. MOV oznámil, že akreditáciu vrátili výnimočne po rozhovore medzi Coventryovou a Heraskevičom. Dvadsaťsedemročného Ukrajinca predtým vo štvrtok vylúčili z účasti na ZOH krátko pred štartom súťaže po spore o jeho prilbu. Na nej si chcel uctiť padlých ukrajinských športovcov, čím však podľa MOV a článku 50 Olympijskej charty porušil pravidlá o gestách politickej povahy. Následne odmietol aj kompromis, aby si pripol čiernu pásku na rukáv namiesto posolstva na helme.
MOV vylúčil Ukrajinca Heraskeviča z hier po spore o prilbu
Ukrajinského skeletonistu Vladislava Heraskeviča vylúčili z účasti na ZOH 2026 po spore o jeho prilbu. Informoval o tom Medzinárodný olympijský výbor (MOV). Heraskevič odmietol rešpektovať zákaz používať prilbu s vyobrazenými ukrajinskými športovcami, ktorí padli vo vojne s Ruskom.
Prezidentka MOV Kirsty Coventryová sa ho ešte krátko pred štvrtkovým štartom snažila osobne presvedčiť, aby súťažil s inou prilbou. Počas súkromného rozhovoru však Ukrajinec nezmenil svoj názor a na olympiáde sa tak nepredstaví. Podľa DPA mu odobrali akreditáciu. Heraskevič sa následne postavil pred novinárov. „Nedokážem to vyjadriť slovami. Cítim prázdnotu,“ citovala agentúra AP jedného z vlajkonosičov Ukrajiny na otváracom ceremoniáli.
Dvadsaťsedemročný Heraskevič, ktorý na minuloročných MS obsadil 4. miesto, naďalej trvá na svojom postoji. „Naozaj úprimne verím, že MOV a aj Medzinárodná federácia bobov a skeletonu vedia, že neporušujem žiadne pravidlá. Vnímam to aj ako prejav diskriminácie, keďže mnohým športovcom boli v minulosti umožnené podobné gestá,“ citovala ho AP. Heraskevič na svojich sociálnych sieťach neskôr uverejnil aj fotku s odkazom: „Toto je cena za našu dôstojnosť“.
Ukrajinec odmietol podľa MOV kompromis, aby si pripol čiernu pásku na rukáv namiesto posolstva na prilbe. „Aj napriek niekoľkým rozhovorom a osobným stretnutiam, vrátane toho dnešného, odmietol pán Heraskevič pristúpiť k akémukoľvek kompromisu. MOV chcel, aby sa mohol zúčastniť súťaže. Snažili sme sa nájsť spôsob, akým by si mohol pripomenúť svojich krajanov, ktorí padli počas ruskej invázie na Ukrajinu. Nejde o to, aký odkaz chcel odovzdať, ale ako sa o to pokúsil,“ uviedol MOV v oficiálnom stanovisku. Podľa stanoviska porušil olympijskú chartu a nariadenie, týkajúce sa politických posolstiev športovcov. „Nejde o odkaz, ide len o pravidlá a predpisy. V tomto prípade musíme byť schopní garantovať bezpečné prostredie pre všetkých. Žiaľ, to znamená, že žiadne odkazy nie sú povolené.“ vysvetlila Coventryová. „Naozaj som ho dnes chcela vidieť pretekať. Bolo to emotívne ráno.“
Gestá politickej povahy počas súťaží sú na OH a ZOH zakázané od roku 2021 podľa článku 50 Olympijskej charty, hoci športovci môžu vyjadrovať svoje názory na tlačových konferenciách a na sociálnych sieťach. Heraskevič si prilbu napriek tomu nasadil počas utorkových i stredajších tréningových jázd, keďže podľa jeho názoru neporušuje žiadne pravidlá MOV. „Rozhodnutie nasledovalo po jeho odmietnutí dodržiavať pokyny MOV o vyjadrovaní sa športovcov. Prijala ho jury IBSF na základe toho, že prilba, ktorú mal v úmysle nosiť, nebola v súlade s pravidlami,“ citovala DPA zo stanoviska MOV. Riadiaci orgán dovolil Heraskevičovi mať prilbu pri sebe aspoň v mix zóne. Na helme sa nachádza približne dvadsiatka zosnulých športovcov, vrátane medailistov z olympijských hier mládeže.
Krátko pred rozhodnutím o jeho osude Heraskevič prostredníctvom Instagramu požadoval od MOV zmenu názoru a ospravedlnenie. Prilba je „poctou športovcom a niektorí z nich boli medailistami na olympijských hrách mládeže. To znamená, že patria do olympijskej rodiny,“ vysvetlil Heraskevič. Podľa jeho slov je medaila zo ZOH „bezcenná v porovnaní s ľudskými životmi a pamiatkou týchto športovcov“. O osobnom stretnutí s Coventryovou približne 45 minút pred štartom súťaže povedal stručne: „Nenašli sme spoločnú reč.“ Dodal ešte, že sa odvolá na Športový arbitrážny súd, ale preteky v skeletone už odštartovali vo štvrtok. V Miláne a Cortine tak už nebude môcť súťažiť.
Heraskevič dostal podporu aj od ďalších členov ukrajinskej olympijskej výpravy a od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. „Pripomenul všetkým cenu, ktorú musí Ukrajina zaplatiť vo svojom boji za obranu,“ napísal Zelenskyj na Telegrame. „Takáto pravda nemôže byť nepohodlná ani nevhodná. Ukrajina sa drží ducha olympijských hier, agresívne Rusko nie.“
Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha na sociálnej sieti uviedol: „MOV nediskvalifikoval ukrajinského športovca, ale svoju vlastnú reputáciu. Budúce generácie si to budú pamätať ako moment hanby. Chcel si jednoducho pripomenúť kolegov športovcov padlých vo vojne. Na tom nie je nič zlé podľa žiadnych pravidiel ani etiky.“
Ukrajinský národný olympijský výbor podporil svojho športovca: „Celá Ukrajina stojí za ním a vždy bude. Pretože keď sa športovec postaví za pravdu, česť a pamiatku, už to je víťazstvo.“
„Diskvalifikovaný. Myslím si, že to stačí na to, aby sme pochopili, čo je v skutočnosti moderný MOV a akú hanbu robí myšlienke olympijského hnutia. Vladislav Heraskevič, pre nás a pre celý svet si šampión. Aj bez štartu,“ reagovala na verdikt ukrajinská reprezentantka v akrobatickom lyžovaní Katerina Kocarová.
MOV sa už pritom raz predtým postavil na stranu Heraskeviča. Po svojom štvrtom a zároveň poslednom štarte na ZOH v roku 2022, krátko pred inváziou, ukázal transparent s nápisom „Žiadna vojna na Ukrajine“. MOV ho vtedy nepotrestal a uviedol, že iba vyzýval k mieru a neporušil olympijskú chartu.
