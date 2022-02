Olympijský výbor vyzýva na zrušenie podujatí v Rusku a Bielorusku

Paríž 25. februára (TASR) - Medzinárodný olympijský výbor (MOV) vyzval medzinárodné športové federácie, aby zrušili všetky nadchádzajúce podujatia v Rusku a Bielorusku. V stanovisku exekutívy vyjadril odpor k porušeniu Olympijského mieru ruskou inváziou na Ukrajinu.



Vojenskú agresiu v plnej miere odsúdili predstavitelia MOV aj Medzinárodného paralympijského výboru (MPV). "Výkonný výbor MOV apeluje na všetky medzinárodné športové federácie, aby presunuli alebo zrušili všetky podujatia, ktoré sú momentálne plánované v Rusku a Bielorusku. Mali by zohľadniť porušenie Olympijského mieru ruskou a bieloruskou vládou. Ich najvyššou prioritou musí byť zaistenie bezpečnosti športovcov," citovala z piatkového vyhlásenia agentúra AFP. MOV takisto žiada, aby na súťažiach neviali vlajky Ruska ani Bieloruska, nemali by sa hrať hymny týchto dvoch krajín, a to nielen na podujatiach, ktorých sa už týka trest zo strany Svetovej antidopingovej agentúry (WADA).



MOV sa snaží pomôcť aj ukrajinským športovcom: "Obávame sa ich o bezpečnosť a vyjadrujeme im našu plnú solidaritu. Špeciálna pracovná skupina je v kontakte s tamojším olympijským výborom a spolupodieľa sa na koordinácii humanitárnej asistencie tam, kde je to možné."