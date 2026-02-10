Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 10. február 2026Meniny má Gabriela
< sekcia Šport

MOV zatrhol Heraskevičovi prilbu s motívom zosnulých športovcov

.
Ukrajinec Vladislav Heraskevič prichádza do cieľa počas tréningu skeletonistov na Zimných olympijských hrách 2026 v Cortine d'Ampezzo v Taliansku, pondelok 9. februára 2026. Foto: TASR/AP

Na prilbe malo byť šesť športovcov, ktorí zomreli pri ruských útokoch.

Autor TASR
Cortina d'Ampezzo 10. februára (TASR) - Ukrajinský reprezentant v skeletone Vladislav Heraskevič uviedol, že Medzinárodný olympijský výbor (MOV) mu na ZOH 2026 zakázal nosiť prilbu na pamiatku športovcov, ktorí zahynuli počas vojny Ukrajine.

Na prilbe malo byť šesť športovcov, ktorí zomreli pri ruských útokoch. Dvadsaťsedemročný Ukrajinec chcel dizajnom vzdať poctu svojim krajanom, na hlave ju mal počas oficiálneho tréningu v dejisku hier v Cortine d'Ampezzo. Heraskevič sa na Instagrame vyjadril, že mu zástupca MOV zodpovedný za komunikáciu so športovcami oznámil, že prilbu nemôže používať na tréningoch ani počas súťaže. „Rozhodnutie, ktoré mi jednoducho láme srdce,“ uviedol Heraskevič, ktorý dúfa, že nariadenie odráža názor jednotlivca a nie MOV ako celku. Riadiacemu orgánu plánuje predložiť oficiálnu žiadosť. MOV podľa svojich stanov zakazuje politické posolstvá, pripomenula agentúra DPA.
.

Neprehliadnite

SR je členom UNESCO 33 rokov, J. Blanár vyzdvihol renomé krajiny

VIDEO: Vlhová pred návratom: Víťazstvo je už to, že som tu

Ninis ukončil olympijskú púť najlepším výsledkom, no chcel viac

VIDEO: Slovenský dom otvoril brány, Pellegrini: Jeden z najkrajších