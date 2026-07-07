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NÁVRAT BEZ HYMNY A VLAJKY: MOV otvára Rusom dvere na OH 2028

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Na archívnej snímke olympijské kruhy. Foto: TASR/AP

Rusko rozhodnutie exekutívy MOV privítalo.

Autor TASR
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Lausanne 7. júla (TASR) - Medzinárodný olympijský výbor (MOV) po takmer troch rokoch predbežne zrušil suspendáciu Ruského olympijského výboru (ROC) a ukončil svoje odporúčania športovým federáciám týkajúce sa prísneho preverovacieho procesu pre ruských športovcov. Tí sa tak môžu pred OH 2028 v Los Angeles zapojiť do kvalifikačného procesu aj v tímových športoch. Športové federácie by už ďalej nemali preverovať ich neutrálny status. MOV však zatiaľ neschválil, aby ruskí športovci a tímy súťažili pod národnou vlajkou a hymnou.

MOV schválil sankcie proti Rusku v roku 2023 po vojenskej invázii na Ukrajinu. Podmienky tejto suspendácie, ktorú MOV uvalil, keď ROC pod seba začlenil regionálne športové organizácie z okupovaných oblastí Ukrajiny, už podľa MOV neplatia. MOV zatiaľ neschválil, aby ruskí športovci a tímy súťažili so svojimi národnými symbolmi, vlajkou a hymnou, toto rozhodnutie má prísť „vo vhodnom čase“. Uvoľnenie reštrikcií by sa malo prejaviť už na letných olympijských hrách mládeže v Dakare, ktoré štartujú 31. októbra 2026.

Rusko rozhodnutie exekutívy MOV privítalo. „Medzinárodný olympijský výbor vysiela jasný signál – olympijské hnutie musí zostať oslobodené od politiky,“ uviedol na Telegrame ruský minister športu Michail Degťariov a dodal, že Rusko chce byť súčasťou kvalifikačného procesu pred OH 2028 v Los Angeles.

V uplynulých rokoch museli ruskí športovci prejsť prísnym preverovacím procesom zo strany športových federácií, aby mohli štartovať s neutrálnym statusom na veľkých podujatiach vrátane olympijských hier v Paríži v roku 2024 a tohtoročných zimných olympijských hier v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
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