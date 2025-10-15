< sekcia Šport
Možno práve z vašej školy vyrastie nová futbalová hviezda
McDonald’s Cup uzatvára registráciu už túto sobotu!
Autor OTS
Bratislava 15. októbra (OTS) - Na školských ihriskách po celom Slovensku sa začína písať ďalší futbalový príbeh. Možno v ňom bude hlavnou postavou práve dieťa z vašej školy. Do legendárneho detského futbalového turnaja McDonald’s Cup, kde svoje prvé góly kedysi strieľali Martin Dúbravka či Tamara Morávková, sa môžu základné školy prihlásiť už len do 18. októbra. Tvárami 27. ročníka sú reprezentanti Lukáš Haraslín a Mária Korenčiová, ktorí spolu s mladými ambasádormi a influencermi motivujú deti k športu, spolupráci a radosti z hry.
Tímy detí z 1. až 4. ročníka základných škôl sú pozvané stať sa súčasťou turnaja, ktorý spája šport, radosť, férovosť aj priateľstvá. Pre mnohé deti je to prvý dotyk s veľkým futbalom, pre iné – začiatok cesty, ktorá môže viesť až do reprezentácie.
Futbalové hviezdy v úlohe patrónov
Lukáš Haraslín, kapitán AC Sparta Praha, a Mária Korenčiová, brankárka slovenskej reprezentácie, sú tvárami 27. ročníka McDonald’s Cupu. Spolu s ambasádormi Tamarou Morávkovou a Máriom Sauerom, ktorí kedysi sami hrali tento turnaj, motivujú deti, aby sa nebáli snívať.
„McDonald’s Cup je o radosti z futbalu, nie o tlaku na výkon. Práve tu deti objavujú, že víťazstvo nie je len o góloch, ale o priateľstve a tímovosti,“ hovorí Lukáš Haraslín.
„Najviac ma teší, keď vidím, ako sa dievčatá zapájajú čoraz viac. Futbal patrí každému – a McDonald’s Cup je toho krásnym dôkazom,“ dopĺňa Mária Korenčiová.
Na ihrisku bez rozdielov
Na McDonald’s Cupe hrajú spolu chlapci aj dievčatá, deti z veľkých miest aj z malých dedín. Na rovnakom trávniku, s rovnakou šancou zažiť radosť z hry.
„McDonald’s Cup je najkrajším príkladom športu, ktorý spája. Na ihrisku nehrá rolu pôvod, sociálne zázemie ani skúsenosti – len nadšenie a tímový duch,“ hovorí Lucia Poláčeková zo spoločnosti McDonald’s Slovakia.
Turnaj podporuje aj Slovenský futbalový zväz. „Deti sa tu učia vytrvalosti a zodpovednosti. Pre mnohých je to prvý krok k futbalovým snom, ale aj k dôležitým životným hodnotám – disciplíne a férovosti,“ dodáva Cyril Janoško, grassroots koordinátor SFZ.
A ako dopĺňa Ján Krišanda, štátny tajomník Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR:
„Takéto projekty dávajú deťom viac než len pohyb – dávajú im komunitu, cieľ a radosť zo spolupráce. To sú základy, ktoré si odnesú aj mimo ihriska.“
Foto: SFZ
Registrácia škôl končí už v sobotu
Školy, ktoré sa prihlásia do 18. októbra, budú zaradené do žrebovania o športové tréningové balíčky od 11TEAMSPORTS – vrátane Nike dresov, tréningových pomôcok a turnajového merchu.
„Tento ročník je pre McDonald’s výnimočný – oslavujeme 30 rokov na Slovensku a deti v pohybe sú tým najkrajším darčekom, aký si môžeme priať,“ dodáva Lucia Poláčeková.
O turnaji
McDonald’s Cup vyhlasuje Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, organizátorom je Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVAM), odborným garantom Slovenský futbalový zväz a generálnym partnerom od prvého ročníka McDonald’s Slovakia.
Do aktuálneho ročníka sa už prihlásilo viac ako 1000 škôl, ale registrácia na stránkach www.mcdonaldscup.sk a sutaze.skolskysport.sk pokračuje do tejto soboty - do 18. októbra 2025. Využite túto šancu aj pre futbalové talenty z vašej školy.
Sieň slávy McDonald’s Cupu – kde sa z malých hráčov stávajú veľké mená
Za viac než štvrťstoročie sa McDonald’s Cup stal liaheňou slovenských futbalových hviezd.
V Sieni slávy turnaja svietia mená:
● Reprezentácia SR A/brankár: Martin Dúbravka (Burnley FC)
● Reprezentácia SR A: Róbert Boženík (Stoke City FC)
● Reprezentácia SR A: Dávid Strelec (Middlesbrough FC)
● Reprezentácia SR A: Leo Sauer (Feyenoord Rotterdam)
● Reprezentácia SR U21: Nino Marcelli (ŠK Slovan Bratislava)
● Reprezentácia SR U21: Mário Sauer (Toulouse FC)
● Reprezentácia SR U18 (EURO do 17 rokov 2024 Cyprus): Lucas Németh (syn Szilárd Németh) (MŠK Žilina), Nathan Udvaros (FC DAC 1904 Dunajská Streda) - najlepší hráč 19. ročníka McDonald's Cupu 2016/2017, najlepší strelec 20. ročníka McDonald's Cupu 2017/2018
● Reprezentácia SR U17: Adam Rajnoha (SK Slavia Praha) - najlepší hráč 20. McD Cupu 2017/18
● Reprezentácia SR ženy: Tamara Morávková (SK Slavia Praha) a Aneta Surová (FC Slovan Liberec)
● Reprezentácia SR WU17: Timea Majanová (FC Spartak Trnava) najlepšia hráč 21. ročníka McDonald's Cupu 2018/2019
