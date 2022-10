Možný v zápase RFA 4 zdolal Mindu, Wittnerovi stačilo 22 sekúnd

RFA 4, Košice:

hlavná karta:



do 120 kg:



Tomáš Možný (SR) - Kamil Minda (Poľ.) /Možný po TKO v 2. kole







Real fight, do 81 kg:



Joilton Lutterbach (Braz.) - Sebastián Fapšo (SR) /Lutterbach na body po 3. kole/







do 77 kg:



Jozef Wittner (SR) - Chris Astley (V. Brit.) /Wittner na KO v 1. kole/







Real fight, do 70 kg:



Jacob Mikula (SR) - Peter Štanga (SR) /Mikula na KO v 3. kole







do 84 kg:



Nenad Avramovič (Srb.) - David Hošek (ČR) /Avramovič na body po 3. kole/







do 120 kg:



Jevgenij Orlov (Ukr.) - Zsolt Balla (Rum.) /Orlov po TKO v 1. kole/







predeliminácie:



do 84 kg:



István Veréb (Maď.) - Zarko Golubovič (Srb.) /Veréb na body po 3. kole/



do 70 kg:



Jakub Batfalský (ČR) - Samuel Daňko /Bartfaský po TKO v 2. kole/



do 57 kg:



Kamila Šimková - Beáta Juhászová /Šimková na body po 3. kole/



do 61 kg:



Dominik Toporcer (SR) - Roman Savenčuk (Ukr.) /Toporcer po submisii v 1. kole/



do 66 kg:



Petr Stříž (ČR) - Jakub Barna (ČR) /Stříž po submisii v 1. kole/

Košice 9. októbra (TASR) - Slovenský bojovník Tomáš Možný zdolal v hlavnom zápase štvrtého turnaja organizácie Real fight arena (RFA) Poliaka Kamila Mindu po technickom KO v 2. kole. Pred domácim publikom v Košiciach absolvoval v súboji ťažkých váh do 120 kg svoj prvý zápas v MMA po 11 rokoch. Z víťazstva sa tešil aj Jozef Wittner, ktorý v zápase do 77 kg knokautoval Brita Chrisa Astleyho už po 22 sekundách, čím vytvoril nový rekord organizácie. Turnaj v košickej Steel aréne priniesol 11 zápasov, z ktorých 9 bolo v MMA a 2 podľa pravidiel Real fight.Možný sa počas doterajšej športovej kariéry venoval najmä kickboxu a stal sa prvým Slovákom v prestížnej organizácii Glory. Prechod do športu, v ktorom sa na rozdiel od kickboxu môže súboj preniesť aj na zem, zvládol, hoci mu predchádzali komplikácie.poznamenal bezprostredne po zápase.Pred domácim publikom sa darilo aj Wittnerovi, ktorý mal pôvodne nastúpiť v hlavnom zápase proti Čechovi Petrovi Knížemu. Ten sa však zranil a promotéri napokon Wittnerovi narýchlo zohnali Astleyho. Wittner si rýchlym víťazstvom vylepšil osobnú bilanciu na 16 víťazstiev a 2 prehry.konštatoval Wittner.