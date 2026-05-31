Mozog Clauda Lemieuxa darujú Bostonskej univerzite
V CTE Centre bude slúžiť na výskum dlhodobých následkov opakovaných zranení mozgu, informovala o tom rodina štvornásobného víťaza Stanleyho pohára.
Autor TASR
Montreal 31. mája (TASR) - Mozog zosnulého kanadského hokejistu Clauda Lemieuxa darujú Bostonskej univerzite. V CTE Centre bude slúžiť na výskum dlhodobých následkov opakovaných zranení mozgu, informovala o tom rodina štvornásobného víťaza Stanleyho pohára.
„Claude po skončení aktívnej kariéry pomáhal ďalšej generácii, pôsobil v úlohe agenta. Po Claudovej smrti sme súhlasili s tým, aby jeho meno bolo spojené s výskumom. Veríme, že to v budúcnosti pomôže k zvýšeniu ochrany športovcov," citovala slová hokejistovej rodiny agentúra AP. Bývalý kanadský útočník si siahol na život vo veku 60 rokov.
