Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 31. máj 2026Meniny má Petronela a Petrana
< sekcia Šport

Mozog Clauda Lemieuxa darujú Bostonskej univerzite

.
Bývalý hráč Montrealu Canadiens Claude Lemieux drží pochodeň pri vstupe do arény pred tretím zápasom play-off zámorskej NHL Montreal Canadiens - Carolina Hurricanes, v Montreale pondelok 25. mája 2026. Foto: TASR/AP

V CTE Centre bude slúžiť na výskum dlhodobých následkov opakovaných zranení mozgu, informovala o tom rodina štvornásobného víťaza Stanleyho pohára.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Montreal 31. mája (TASR) - Mozog zosnulého kanadského hokejistu Clauda Lemieuxa darujú Bostonskej univerzite. V CTE Centre bude slúžiť na výskum dlhodobých následkov opakovaných zranení mozgu, informovala o tom rodina štvornásobného víťaza Stanleyho pohára.

Claude po skončení aktívnej kariéry pomáhal ďalšej generácii, pôsobil v úlohe agenta. Po Claudovej smrti sme súhlasili s tým, aby jeho meno bolo spojené s výskumom. Veríme, že to v budúcnosti pomôže k zvýšeniu ochrany športovcov," citovala slová hokejistovej rodiny agentúra AP. Bývalý kanadský útočník si siahol na život vo veku 60 rokov.
.

Neprehliadnite

OTESTUJTE SA: Ste skutočný pamätník slovenskej retro éry?

HRABKO: Riešenie požiadavky SNS nebolo štandardné, ale predišlo kríze

VIDEO: DRÁMA V KOŠICIACH: Zrazili sa dva teplovzdušné balóny

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čo si pre nás prichystal jún?