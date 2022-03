Ruskí ani bieloruskí paralympionici nepôjdu do Pekingu, rozhodlo MPV

Peking 3. marca (TASR) - Športovci z Ruska ani Bieloruska nakoniec nemôžu súťažiť na zimných paralympijských hrách v Pekingu. Medzinárodný paralympijský výbor (MPV) im zakázal účasť len deň pred otváracím ceremoniálom, keď zmenil svoje predchádzajúce rozhodnutie, že reprezentanti týchto krajín sa na podujatí môžu zúčastniť pod neutrálnou vlajkou.



Vedenie MPV vo štvrtok prehodnotilo iba deň starý krok. Viaceré národné výbory, tímy a niektorí športovci totiž hrozili, že nebudú súťažiť, a vyhrotila sa aj situácia v paralympijských dedinách. Nesúhlasili so štartom Rusov a Bielorusov po ruskej invázii na Ukrajinu, ktorú podporuje aj Bielorusko.



"Sme presvedčení, že šport a politika by sa nemali miešať. Vojna však ovplyvnila aj tieto ZPH a mnohé vlády zasahujú v zákulisí nášho vzácneho podujatia. MPV zo svojej podstavy musí prihliadať na názory členských organizácií. V stredu sme sa riadili snahou o dlhodobú prosperitu a prežitie paralympijského hnutia. Na naše princípy a hodnoty sme nesmierne hrdí, ale eskalujúca situácia nás takto krátko pred štartom ZPH postavila pred neriešiteľnú úlohu. Prisľúbili sme, že budeme naslúchať, a v uplynulých dvanástich hodinách sa nám ozvalo veľmi veľa členov. Hovorili veľmi otvorene, čo oceňujem. Povedali nám, že ak neprehodnotíme naše rozhodnutie, bude to mať obrovské dôsledky pre ZPH 2022. Mnohé národné výbory, z ktorých niektoré kontaktovali ich vlády, výpravy a športovci hrozili bojkotom súťaží," povedal prezident MPV Andrew Parsons na webe paralympic.org.



Podľa Parsonsa bolo nutné zaistiť bezpečnosť aj integritu športových zápolení: "Situácia v dedinách sa stala neudržateľnou. Máme posvätnú povinnosť zabezpečiť organizáciu úspešných paralympijských hier. V našom hnutí musí zvíťaziť fair play, násilie je zakázané, dáva sa pozor na zdravie športovcov a platia základné princípy etiky. Reprezentantov z Ruského a Bieloruského paralympijského výboru sme odmietli, aby sme zachovali integritu podujatia a bezpečnosť všetkých účastníkov. Dotknutým športovcom odkazujem, že nás mrzí, že do vášho úsilia zasiahlo rozhodnutie vlád porušiť Olympijské prímerie. Ste obete činov vašich vlád. Rozhodnutie sa priamo týka 83 športovcov, ak by však Rusi a Bielorusi zostali v Pekingu, ďalšie výpravy by zrejme odišli a nemali by sme uskutočniteľné hry. To by malo ďalekosiahle dôsledky. Dúfam, že sa vrátime do stavu, keď sa budeme zameriavať výlučne na silu športu, ktorý dokáže meniť životy ľuďom so zdravotným znevýhodnením."