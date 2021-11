Mračnová: Je krásne, že tabuľa patrí aktuálnemu olympionikovi

Bratislava 10. novembra (TASR) - Základná škola Ostredková v Bratislave vzdala poctu svojmu niekdajšiemu žiakovi, bronzovému olympionikovi z Tokia, Samuelovi Balážovi. Vo štvrtok mu za prítomnosti riaditeľky školy Eriky Drgoňovej, predstaviteľov Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) a zväzovej kanoistiky odhalili vo vestibule pamätnú tabuľu.



"Je super prísť sem, mať tu tabuľu a motivovať deti. Je to pre mňa pocta a mám z toho radosť," povedal Baláž pre TASR: "Deti dnes prídu domov zo školy a zrejme presedia celé popoludnie za počítačom. Mali by nájsť čaro v trávení času vonku s kamarátmi, čo ich navedie k zdravšiemu životnému štýlu."



Členka komisie SOŠV pre ženy a šport a bývalá československá reprezentantka v skoku do výšky Mária Mračnová je rada, že tabuľu odhalili čerstvému olympionikovi: "Bratislavský olympijský klub má 24 takýchto tabúľ, na tejto je najkrajšie, že patrí aktuálnemu olympionikovi. Doteraz to boli vyslúžilci a niektorí, žiaľ, aj in memoriam," povedala počas slávnostného odhalenia Mračnová.



"My ako škola síce nestojíme za Samuelovými kanoistickými úspechmi, ale teší ma, že sme stáli pri začiatkoch rozvoja jeho telesných schopností," povedala Drgoňová. "Som rada, že je inšpiráciou nielen pre všetky deti na našej škole, ale pre všetky deti na Slovensku."



Člen bronzovej K4 považuje práve pohyb v detstve za začiatok svojej športovej kariéry: "Na základnej škole som chodil na volejbal a hokejbal, moja mama ma viedla k plávaniu, ktoré trénovala. Veľa času v bazéne mi dalo základné koordinačné schopnosti, ktoré som neskôr využil v prvom klube."



Dvadsaťtriročný kanoista získal od roku 2018 okrem bronzu z Tokia aj dve druhé a dve tretie miesta na majstrovstvách sveta, plus tri strieborné medaily na majstrovstvách Európy.