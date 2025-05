Mráz bude po odchode z Lublinu pôsobiť vo švajčiarskom Servette Ženeva

Ženeva 29. mája (TASR) - Slovenský futbalista Samuel Mráz bude pokračovať v kariére vo švajčiarskom klube Servette Ženeva. Dvadsaťosemročný útočník podpísal s úradujúcim vicemajstrom tamojšej súťaže dvojročný kontrakt. Vedenie Servette o tom informovalo na svojej oficiálnej webstránke.



„Samuel Mráz má nos na góly, vďaka výborným hlavičkovým schopnostiam a veľkej pohyblivosti je vítanou posilou útočnej formácie „Les Grenats“. V Servette bude nosiť číslo 90,“ uviedol klub. Ženeva si vďaka druhému miesto v tabuľke zaistila účasť v predkole Ligy majstrov.



Mráz bol v uplynulej sezóne najlepší strelec poľského tímu Motor Lublin, no nedohodol sa s klubom na novej zmluve. Na klubovom YouTube kanáli to v stredu potvrdil viceprezident Motoru Lukasz Jablonski. „Klub mal o Samuela záujem. Myslím si, že obe strany urobili všetko, čo bolo v ich silách, aby našli túto niť porozumenia. Bola túžba tak urobiť, ale, bohužiaľ, neuspeli sme,“ uviedol Jablonski.



Slovenský útočník strelil v skončenej sezóne poľskej Ekstraklasy 16 gólov, čo je nový klubový rekord. Doterajší držal Leszek Pisz, ktorý v sezóne 1984/85 skóroval 14-krát. Motor obsadil v tabuľke konečné siedme miesto.



Sedemnásobný slovenský reprezentant hral v minulosti aj za Senicu, Žilinu a Slovan Bratislava, v Taliansku za Empoli, odkiaľ hosťoval v Crotone, Bröndby Kodaň a Zaglebie Lubin. V ďalších rokoch pôsobil v Spezii, španielskom CD Mirandes, cyperskom Anorthosise Famagusta a gréckom tíme Volos FC. So Slovanom získal v sezóne 2021/2022 majstrovský titul.