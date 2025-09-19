< sekcia Šport
Mráz chce pomáhať Servette gólmi, na Plzeň spomína ako na „deku“
Do Servette prišiel Mráz s tým, že by si rád zahral niektorý z európskych pohárov.
Ženeva 19. septembra (TASR) - Slovenský futbalista Samuel Mráz zariadil prvý triumf Servette Ženeva v novej sezóne švajčiarskej ligy, keď bol jediným úspešným strelcom v stredajšej dohrávke 4. kola na pôde Sionu (2:0). Presnými zásahmi chce 28-ročný reprezentačný útočník aj v ďalších zápasoch pomáhať tímu, do ktorého prestúpil v lete z poľského Motoru Lublin, kde bol so 16 gólmi piaty najlepší strelec uplynulého ročníka Ekstraklasy.
Do Servette prišiel Mráz s tým, že by si rád zahral niektorý z európskych pohárov. V tejto sezóne sa mu však toto prianie nevyplní, pretože švajčiarskemu vicemajstrovi nevyšli letné vystúpenia na medzinárodnom fóre. V 2. predkole Ligy majstrov bola nad jeho sily Viktoria Plzeň, hoci po Mrázovom góle vyhralo Servette na pôde súpera 1:0. V 3. predkole Európskej ligy neuspel Mrázov nový zamestnávateľ proti FC Utrecht a ani do tretice nemal šťastie. V play off Konferenčnej ligy smoliarsky po predĺžení vypadol so Šachtarom Doneck. „Určite bolo cítiť sklamanie. Veď na to som sa aj osobne sústredil, že by bolo pekné s klubom hrať niektorú zo spomínaných súťaží. Asi najväčšia ´deka´ na nás doľahla po domácej odvete s Plzňou. Keby sme ju dotiahli do úspešného konca, mali by sme istú európsku jeseň. Žiaľ, nedopadlo to pre nás dobre,“ uviedol Mráz v rozhovore pre TASR.
Proti Sionu ukončil Slovák gólové suchoty, ktoré trvali od 26. júla. Oba zásahy zaznamenal po zmene strán, pričom išlo o jeho druhý a tretí gól vo švajčiarskej lige. „Už aj v prvom polčase sme si vytvorili dobré situácie na skórovanie, ale do kabín sme išli za stavu 0:0. Veril som a hovoril som chalanom, že v Sione vyhráme. Prvý gól som dal po prudkej strele. Druhý padol po centrovanej lopte, ktorá sa poodrážala v šestnástke, brankár súpera ju vyrazil na brvno a od neho putovala na moju nohu. Oprel som sa do nej a prestrelil brankára aj hráčov na bránkovej čiare,“ opísal gólové momenty Mráz.
Po dvoch rokoch v Lubline nebolo pre neho ťažké zvyknúť si na nové pôsobisko. „Môžem povedať, že už som si pomalinky aj zvykol na nové prostredie. Priorita bola vytvoriť si hneď dobré vzťahy so všetkými, čo sa mi podarilo a cítim sa fajn aj medzi spoluhráčmi aj celým realizačným tímom. Život tu je veľmi prijemný, všetko funguje, aj mesto je pekné.“ Mráza góly tešia, no na prvom mieste je tím. Ten jeho ukončil sériu štyroch zápasov bez víťazstva. „Mojím cieľom je pomáhať tímu dobrými výkonmi a samozrejme gólmi. Nebudem nič počítať, hlavne aby sme od zápasu k zápasu zbierali čo najviac bodov a ja sa budem snažiť robiť moju robotu ako najlepšie sa bude dať. Zatiaľ sa cítim super aj na ihrisku.“
Servette by sa chcelo priblížiť k umiestneniu z minulej sezóny, v ktorej skončilo druhé za majstrovským Bazilejom. Momentálne je ženevský tím po šiestom kole v tabuľke na 9. mieste so ziskom 5 bodov. „Chceme skončiť čo najvyššie v lige, aby sme opäť dostali šancu hrať európsky pohár. Čo sa týka mojich ambícií, hlavne chcem zostať zdravý a užívať si každý jeden zápas, keď budem na ihrisku,“ uviedol Mráz pre TASR.
Rodák z Malaciek bol súčasťou nominácie trénera Francesca Calzonu v septembrovom bloku, hoci napokon neodohral ani minútu v zápasoch s Nemeckom (2:0) a v Luxembursku (1:0). Slováci vstúpili do kvalifikácie MS 2026 skvele, ďalšie zápasy odohrajú 10. októbra v Severnom Írsku a 13. októbra v Trnave proti Luxembursku. „Odštartovalo sa veľmi pozitívne. Nádhernou historickou výhrou nad Nemcami, ktorú asi málokto čakal. Chalani aj celý realizačný tím tomu verili a potom sa to ukázalo aj na ihrisku. V Luxembursku to bol iný zápas, ale v konečnom dôsledku sa počítajú body a tie treba zbierať hocijakým spôsobom. Dnes nie je žiadny zápas ľahký. Verím, že čo najviac chalanov bude zdravých a zopakujeme bojovné výkony ako naposledy aj v októbri,“ uzavrel Mráz.
