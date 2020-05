Mráz je optimista, verí, že v Dánsku sa liga rozbehne do dvoch týždňov

Bröndby 10. mája (TASR) - Slovenský futbalový útočník Samuel Mráz z Bröndby IF strávil celé obdobie koronakrízy v Dánsku. V týchto dňoch ho môže tešiť fakt, že klubom tamojšej najvyššej súťaže aj II. ligy svitá na lepšie časy. Tamojšia vláda už totiž povolila dohratie aktuálnej sezóny.



"Všetkých nás toto rozhodnutie teší a už sa nevieme dočkať návratu na ihriská. Hneď ako dánske úrady povolili trénovanie po skupinách, tak sme s tým začali. Trénovali sme v našom areáli, konečne sme mohli viac pracovať s loptou a my, útočníci, sme sa venovali zakončeniu. Tréneri nám pripravovali niektoré jednotky formou zábavy, aby sme prišli na iné myšlienky. Samozrejme, veľa sme behali, aby sme boli pripravení po každej stránke. Od najbližšieho utorka budeme môcť trénovať už všetci spolu. Bude to opäť posun dopredu, na ktorý sa všetci veľmi tešíme. Ak bude všetko v poriadku, tak by sme mohli začať opäť hrať o dva týždne. Istotne budeme hrať bez fanúšikov, čo bude síce náročné, tí však budú môcť sledovať stretnutia v televízii alebo na internete. Hrať by sme mali na vlastných štadiónoch. Ďalšie podrobné opatrenia nám ešte povedia. Teraz je najdôležitejšie, aby sa situácia vyvíjala tak, aby sa liga opäť začala," povedal člen širšieho kádra A-tímu SR v rozhovore pre futbalsfz.sk.



Dvadsaťdvaročný futbalista detailne opísal, aké opatrenia musia počas tréningov dodržiavať: "Na tréning prichádza prvá skupina desať minút pred začiatkom, ďalší hráči môžu vojsť do areálu, až keď tí pred nimi ho opustia. Medzi sebou sa veľmi nebavíme, aby sme čo najviac zamedzili prípadnému šíreniu choroby. Všade po ruke máme dezinfekcie, aby sme ich v čo najväčšom množstve využívali. Zvykli sme si na to a dodržiavame to. Aj takýmito krokmi a ohľaduplnosťou môžeme pomôcť k čo najskoršiemu návratu do bežného života."



Bröndby IF je aktuálne na 4. mieste tabuľky, podľa Mráza by v klube postavenie ešte chceli vylepšiť. "Hoci je prvá šestka súťaže poriadne nadupaná, my sa chceme posunúť ešte vyššie. Chceli by sme sa umiestniť minimálne na treťom mieste. Bude dôležité, aby sme vyhrávali a to najmä proti klubom, ktoré sú zvyknuté brániť," dodal.