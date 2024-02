Mráz prestúpil z Volosu do druholigového poľského tímu Motor Lublin

Lublin 13. februára (TASR) - Slovenský futbalista Samuel Mráz prestúpil z gréckeho tímu Volos FC do druholigového poľského klubu Motor Lublin. Dvadsaťšesťročný útočník podpísal zmluvu do konca sezóny s opciou na ďalšiu. Informáciu o skompletizovaní prestupu priniesol poľský klub na svojej oficiálnej webstránke.



"Som nadšený, že som sa pripojil k Motoru Lublin. To, čo som si o klube zistil, ma oslovilo od prvej sekundy. Štadión a tréningové ihriská sú naozaj pôsobivé. Podľa toho, čo som videl, aj fanúšikovia sú úžasní. Mojím cieľom je byť pripravený čo najviac pomôcť tímu," uviedol Mráz.



Päťnásobný slovenský reprezentant si oblečie v Lubline dres s číslom 90. Mráz hral v minulosti aj za Senicu, Žilinu a Slovan Bratislava, v Taliansku za Empoli, odkiaľ hosťoval v Crotone, Bröndby Kodaň a Zaglebie Lubin. V ďalších rokoch pôsobil v Spezii, španielskeho CD Mirandés a cyperského Anorthosisu Famagusta. Naposledy bol súčasťou účastníka najvyššej gréckej súťaže Volos FC. So Slovanom získal v sezóne 2021/2022 majstrovský titul.