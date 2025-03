Mráz zariadil dvoma gólmi remízu Motoru Lublin v poľskej lige

Lubin 10. marca (TASR) - Slovenský futbalista Samuel Mráz sa opäť strelecky presadil v poľskej Ekstraklase. Dvadsaťsedemročný útočník zariadil dvoma gólmi remízu Motoru Lublin v 24. kole s Legiou Varšava 3:3.



Hostia v stretnutí trikrát viedli, no duel nedotiahli do víťazného konca. Mráz po hodine hry hlavou vyrovnal na 2:2. V piatej minúte nadstaveného času druhého polčasu ho v šestnátke fauloval Vladan Kovačevič. Slovák síce penaltu nepremenil, no z dorážky upravil na konečných 3:3.



Mráz odohral 24 duelov v lige a má na konte 12 gólov a štyri asistencie. Vďaka tomu je na piatom mieste v tabuľke strelcov. Za domácich odohral celý duel jeho krajan a obranca Marek Bartoš. Motor Lublin patrí v tabuľke 8. miesto, Legia figuruje na 4. priečke.