Mrázek nominoval na turnaj v Poprade, vo výbere 13 legionárov

Bratislava 9. januára (TASR) - Tréner slovenskej florbalovej reprezentácie Radomír Mrázek oznámil konečnú nomináciu na kvalifikačný turnaj o postup na MS mužov, ktorý sa uskutoční v Poprade (30. januára - 2. februára). V 20-člennom výbere figuruje sedem hráčov z najvyššej domácej súťaže, desať legionárov z Česka a traja zo Švajčiarska.



Poprad bude dejiskom dvoch skupín druhého kvalifikačného turnaja (EUR 2), na ktorom budú tímy bojovať o postup na MS 2020 vo fínskom Tampere. Slováci sa v D-skupine stretnú s Maďarskom (30. januára), Talianskom (31. januára) a Nórskom (1. februára), v nedeľu 2. februára ich čaká zápas o konečné umiestnenie. Z celého turnaja postúpia na svetový šampionát tri najlepšie tímy - obaja finalisti plus víťaz súboja o 3. miesto.



Pre Slovákov bude kľúčový duel s Nórmi na záver skupinových bojov. Ak v predchádzajúcich dvoch zápasoch, v ktorých sú jasnými favoritmi, zvíťazia a potom zdolajú aj "vikingov", budú mať istotu postupu do finále a tým pádom aj zabezpečenú miestenku na MS. V prípade, že obsadia v skupine druhú priečku, budú musieť o poslednú zostávajúcu miestenku na MS zabojovať v nedeľňajšom dueli o bronz. Nomináciu zverejnil na svojej facebookovej stránke Slovenský zväz florbalu (SZFB).







Nominácia slovenskej reprezentácie mužov na kvalifikačný turnaj v Poprade (30. januára - 2. februára):



Brankári: Jakub Klobučník (1. FBC Florbal Trenčín), Rastislav Mazák (Sokol K. Vinohrady, ČR)



Hráči: Lukáš Řezanina (1. SC Vítkovice, ČR), Ladislav Gál (Panthers Otrokovice, ČR), Lukáš Ujhelyi (Sparta Praha, ČR), Ronald Gašparík (WaSa, Švaj.), Tomáš Kvasnica (1. FBC Florbal Trenčín), Kristián Kozák (Sparta Praha, ČR), Samuel Kelemen (ATU Košice), Filip Čonka-Skyba (FBC Ostrava, ČR), Ľuboš Šefčík (FbS Bohemians Praha, ČR), Martin Kubovič (Tsunami Záhorská Bystrica), Martin Grlický (Bulldogs Brno, ČR), Michal Pažák (Sparta Praha, ČR), Michal Dudovič (Wiler-Ersigen, Švaj.), Matúš Gajdoš (Thurgau, Švaj.), Samuel Virga (1. FBC Florbal Trenčín), Šimon Hatala (1. SC Vítkovice, ČR), Matúš Machara (FK AS Trenčín), Marek Bulko (1. FBC Florbal Trenčín)