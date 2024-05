Mrázek o Nečasovi: Ukáže kvalitu

Praha 18. mája (TASR) - Brankár českej hokejovej reprezentácie Petr Mrázek verí, že po príchode Martina Nečasa z Caroliny bude domáci tím na prebiehajúcich MS výrazne silnejší v ofenzíve. Česi navyše po vypadnutí Bostonu z play off zámorskej profiligy veria, že mužstvo by mohli posilniť ďalší útočníci David Pastrňák a Pavel Zacha. Verdikt o ich možnom prílete mal padnúť v priebehu soboty.



"V Caroline to asi vidieť nechcú, ale Neči nám tu ukáže, aký kvalitný hokejista to je," povedal pre idnes.cz Mrázek na adresu Nečasa po piatkovom víťaznom dueli s Rakúskom, v ktorom si udržal čisté konto (4:0). "Tri roky sme spolu hrali, sme dobrí kamaráti a vedel som, že dorazí. V Caroline by mal dostať inú úlohu, u nás v Prahe priestor určite dostane. Myslím si, že je tak kvalitný, že zvládne akúkoľvek úlohu, ktorú mu tréneri dajú."



Mrázek mal pri čistom konte proti Rakúšanom 21 zákrokov a Česi si pripísali už štvrté víťazstvo z piatich duelov. Majú tak už istotu štvrťfinále. So ziskom 12 bodov sa dostali na čelo tabuľky pred Kanadu a Švajčiarsko (obaja 11 bodov), tí však odohrali o zápas menej. Domáci v piatok súpera definitívne zlomili dvoma presilovkovými gólmi v závere druhej tretiny.



Nečas by teoreticky po prílete zo zámoria mohol stihnúť už sobotný večerný súboj s Veľkou Britániou. "Uvidíme, ako sa bude cítiť. Musí sa ešte porozprávať s trénermi," povedal generálny manažér českého tímu Petr Nedvěd, ktorý bude komunikovať aj s hráčmi Bostonu. Bruins prehrali v noci na sobotu šiesty duel semifinále konferencie s Floridou 1:2. Pastrňák si na MS zahral naposledy pred dvoma rokmi a reprezentoval aj na šampionátoch v rokoch 2016, 2017 a 2018. Zacha by v prípade príletu do Prahy v reprezentačnom A-tíme debutoval.