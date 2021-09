Mrázek je spokojný s herným prejavom tímu v Katoviciach

Bratislava 7. septembra (TASR) – Tréner slovenských florbalových reprezentantov Radomír Mrázek vyslovil spokojnosť s celkovým herným prejavom tímu na uplynulom medzinárodnom turnaji Polish Open.



Jeho zverenci odohrali v Katoviciach dva zápasy, so Švajčiarskom prehrali po obetavom výkone tesne 4:5 a v druhom súboji deklasovali domácich Poliakov 9:1. Zvyšné stretnutia organizátori zrušili pre pozitívny prípad na koronavírus.



„Prvý duel sme odohrali proti favoritovi zo Švajčiarska a otestovali sme si scenár i spôsob hry, ktorý sme si už čiastočne testovali v Bratislave počas dvojzápasu s Českom. Veci, ktoré sme do obrany aj útoku nacvičovali počas všetkých posledných akcii, zvládli chlapci veľmi obstojne. Zápas sme odohrali po všetkých stránkach disciplinovane a navyše bol tento tímový výkon podporený spoľahlivým Adamom Kohútom v bránke. Výsledok stretnutia tak mohol byť vzhľadom na vývoj dokonca omnoho priaznivejší," zhodnotil úvodný duel Mrázek.



„Viac-menej je potrebné s pokorou povedať, že švajčiarsky tím bol ako celok výrazne kondične vyspelejší, čo sa na ihrisku prejavovalo trvalým tlakom a prevahou v osobných súbojoch. Znovu preto musím zdôrazniť, že hráči a tréneri v kluboch musia klásť omnoho väčší dôraz na kondičnú prípravu, ktorá je na medzinárodnej scéne alfou a omegou nielen z pohľadu výsledkov, ale taktiež z pohľadu prevencie proti zraneniu. Je potrebné si uvedomiť, že na reprezentačnej úrovni hráme na turnajoch niekoľko zápasov v rade každý deň. Pre podanie adekvátneho výkonu tak potrebujete úplne inú úroveň kondičnej pripravenosti, než keď hráte v rámci sezóny len jeden zápas za týždeň," povedal tréner SR pre szfb.sk.



V druhom súboji mali Slováci pripravenú inú taktiku. „Duel proti Poľsku mal z našej strany iný scenár a obraz hry. Pre dobrý výsledok sme chceli a museli ísť iným spôsobom. Z tohto zápasu z celkového pohľadu ako tím nemali paradoxne až taký dobrý pocit, ale išlo po dlhšom čase o zápas so súperom, ktorého chceme dostať do pozície toho, kto sa musí podriadiť a prispôsobiť nám. Aj v tomto dueli musím vyzdvihnúť výkon brankára Adama Kohúta, ktorý musel chytať úplne iné situácie než proti Švajčiarsku a zvládol ich výborne. Chcem sa všetkým hráčom za realizačný tím poďakovať," dodal Mrázek pre web Slovenského zväzu florbalu.



Pre Slovákov bolo podujatie prípravou na odložené MS v Helsinkách (3.-11. decembra). Záverečnou hernou previerkou pred svetovým šampionátom bude októbrový turnaj 6-nations Cup v Trenčíne.