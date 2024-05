Mrázik sa po prerušení kariéry vrátil k hokeju, bude hrať za Poprad

Poprad 31. mája (TASR) - Slovenský hokejový útočník Michal Mrázik sa dohodol na dvojročnej zmluve s extraligovým klubom HK Poprad. Za sebou má sezónu, počas ktorej sa rozhodol prerušiť hráčsku kariéru pre zdravotné dôvody. Popradský klub informoval o novej akvizícii na oficiálnej stránke.



Športový riaditeľ popradského klubu Július Koval uviedol, že o Mrázika mal dlhodobý záujem: "Naskytla sa šanca dohodnúť sa s ním a som rád, že sme to dokázali. Michal je motivovaný mladý hráč, dobre stavaný center s vysokým potenciálom a verím, že v Poprade si zastane svoje miesto."



Mrázik úplne vynechal sezónu 2023/2024, predtým pôsobil v nižšej zámorskej súťaži ECHL. V ročníku 2022/2023 odohral v drese Atlanta Gladiators 31 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal 9 gólov a 4 asistencie. V marci 2023 odohral svoj zatiaľ jediný zápas vo farmárskej súťaži AHL v drese Tusconu. Slovenskú extraligu si prvýkrát vyskúšal v ročníku 2021/2022 a v 38 zápasoch mal bilanciu 4 góly a 7 asistencií. Do nového pôsobiska sa tešil: "Z Popradu som cítil veľký záujem. Je to aj pekné mesto a blízko Liptova, odkiaľ pochádzam. Skladá sa tu nový tím, buduje sa niečo nové a chcem byť toho súčasť," poznamenal Mrázik.